Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum böyle görüntülendi - Son Dakika
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Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum böyle görüntülendi

13.02.2023 12:16

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum böyle görüntülendiKAHRAMANMARAŞ Depremin merkezi Kahramanmaraş'taki son durum dron ile havadan görüntüledi.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum böyle görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ Depremin merkezi Kahramanmaraş'taki son durum dron ile havadan görüntüledi.

Türkiye'yi yasa boğan depremin 8'inci gününe girildi. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinden itibaren ekiplerin sahada yoğun çalışması devam ederken, enkaza dönen şehir merkezide havadan görüntülendi. AFAD koordinesinde sahada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü şehirde bir taraftan da iş makineleri ile enkazlara tedbirli olarak girildi. İş makinelerinin de desteğiyle enkazlar kısım kısım alınma anları ile şehrin son durumu görüntülerle gözler önüne serildi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum böyle görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum böyle görüntülendi - Son Dakika
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