Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor - Son Dakika

Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor

09.05.2021 11:28
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor, System.String[]

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapımına başlanan 305 konut 86 iş yeri ve 2 caminin yüzde 70'i tamamlandı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapımına başlanan 305 konut 86 iş yeri ve 2 caminin yüzde 70'i tamamlandı. Hazar Gölü Manzarası'yla dönüşümü süren konut ve iş yerlerinin ilk etabının Temmuz ayı içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 23 bin konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan binlerce konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte yeniden inşa edilmeye başlandı. TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 caminin yapımında yüzde 70'lere gelindi. Hazar Gölü manzarası ile dikkatleri üzerlerine çeken konut ve iş yerlerinin Temmuz ayı içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. İlçenin diğer kısmını içerisine alan ikinci etabıyla ilgili ise çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

"Şuanda da eski Sivrice'den hiçbir eser kalmadı"

Gölbaşı mahallesinde birinci etabının devam ettiğini belirten ilçe kaymakamı Yunus Emre Vural, "Bu kapsamda 305 konut 86 iş yeri ve 2 adet cami yapılıyor. Çalışmalarımızın yüzde 70'i tamamlandı. Bu 305 konutumuzun 269 tanesini 2+1, 36 tanesi de 3+1 şeklinde inşa ediliyor. Ayrıca konutlarımızın 22 tanesi dubleks olarak inşa edilecek. Temmuz ayının ortasında birinci etabı tamamlamak istiyoruz. Vatandaş ve esnaflarımızı yerlerine yerleştirme hedefindeyiz. Devam eden ikinci etap çalışmalarımız var. Şuanda projesi çiziliyor. Aynı şekilde en fazla 2 ay içerisinde bununda projesi tamamlanarak yeni etapta yıkımlara geçilmesini umuyoruz. Acılarımız oldu, kötü günlerden geçtik. Üzerine 2 kış geçirdik. Vatandaşlarımız çok zor günler geçirdi. Ancak acılarımızı kalbimize gömüp, bir kenara bırakarak önümüze baktık. Şuanda da eski Sivrice'den hiçbir eser kalmadı" dedi.

"Yeni bir Sivrice meydana getirdik"

İlçenin yenilendiğini vurgulayana Vural, "İş yerleriyle, sosyal donatılarıyla, evleriyle yeni bir Sivrice meydana getirdik. Hatta diğer mahallelerimizde gıpta ile bakıyor ve çalışmaya dahil olmak için talepleri olmaktadır. İstanbul'da boğaz manzaralı bir sempt gibi yeniden ilçe kuruyoruz. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Gerçekten çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın inşaat çalışmaları başlamadan önce bazı kaygılara sahipti. Ancak evler yavaş yavaş ortaya çıktıkça, örnek evi de gördükten sonra vatandaşlarımız da çok büyük bir memnuiyet var" diye konuştu.

"Tüm Sivrice halkı dönüşümü talep ediyor"

Sivrice'nin bu güne kadar çok fazla imar ve mühendislik hizmeti almayan evlere sahip olduğunu dikkat çeken Vural, "24 Ocak ve yıl sonunda yaşadığımız 27 Aralık depremi ile binalarımız yorgun vaziyetteydi. Çünkü büyük depremi kaldıracak vaziyette değildi. Vatandaşlarımız özellikle 27 Aralık'tan son bunun bilincine vardılar ve kendileri talep etmeye başladı. Oysa ki 27 Aralık'tan önce vatandaşlarımız halen evlerini yıktırmama gibi bir görüşe sahipti. Bugün itibariyle tüm Sivrice halkı dönüşümü talep ediyor. Eylül ayında başlayan inşaatlarımız Aralık ayında kaba inşaat halinde yükselmişlerdi. 5,3'lük deprem sonrasında duvarlarımızda bir çatlak bile meydana gelmedi. Zaten mühendislerimizin tabiri ile demirden kaleler inşa ediliyor. En fazla zemin artı bir veya iki şeklinde inşa ediliyor. Yüksek binalar değil. Beton ve demir haddinden çok fazla kullanıyorlar. Burası sembolik bir öneme sahip. Fay hattının üzerindeyiz. O sebepten dolayı çok titiz bir çalışma yürütülüyor" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor - Son Dakika


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