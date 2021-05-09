Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor - Son Dakika

Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor

09.05.2021 18:23

Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor Depremin merkezi Sivrice'de konutlarının kaba inşaatları tamamlandı Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural: "Şuanda da eski Sivrice'den hiçbir eser kalmadı" " Temmuz ayının ortasında birinci etabı tamamlamak istiyoruz" "Mühendislerimizin tabiri ile...

Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor

Depremin merkezi Sivrice'de konutlarının kaba inşaatları tamamlandı

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural:

"Şuanda da eski Sivrice'den hiçbir eser kalmadı"

" Temmuz ayının ortasında birinci etabı tamamlamak istiyoruz"

"Mühendislerimizin tabiri ile demirden kaleler inşa ediliyor"

"Fay hattının üzerindeyiz. O sebepten dolayı çok titiz bir çalışma yürütülüyor"

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapımına başlanan 305 konut 86 iş yeri ve 2 caminin yüzde 70'i tamamlandı. Hazar Gölü Manzarası'yla dönüşümü süren konut ve iş yerlerinin ilk etabının Temmuz ayı içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 23 bin konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan binlerce konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte yeniden inşa edilmeye başlandı. TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 caminin yapımında yüzde 70'lere gelindi. Hazar Gölü manzarası ile dikkatleri üzerlerine çeken konut ve iş yerlerinin Temmuz ayı içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. İlçenin diğer kısmını içerisine alan ikinci etabıyla ilgili ise çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

"Şuanda da eski Sivrice'den hiçbir eser kalmadı"

Gölbaşı mahallesinde birinci etabının devam ettiğini belirten ilçe kaymakamı Yunus Emre Vural, "Bu kapsamda 305 konut 86 iş yeri ve 2 adet cami yapılıyor. Çalışmalarımızın yüzde 70'i tamamlandı. Bu 305 konutumuzun 269 tanesini 2+1, 36 tanesi de 3+1 şeklinde inşa ediliyor. Ayrıca konutlarımızın 22 tanesi dubleks olarak inşa edilecek. Temmuz ayının ortasında birinci etabı tamamlamak istiyoruz. Vatandaş ve esnaflarımızı yerlerine yerleştirme hedefindeyiz. Devam eden ikinci etap çalışmalarımız var. Şuanda projesi çiziliyor. Aynı şekilde en fazla 2 ay içerisinde bununda projesi tamamlanarak yeni etapta yıkımlara geçilmesini umuyoruz. Acılarımız oldu, kötü günlerden geçtik. Üzerine 2 kış geçirdik. Vatandaşlarımız çok zor günler geçirdi. Ancak acılarımızı kalbimize gömüp, bir kenara bırakarak önümüze baktık. Şuanda da eski Sivrice'den hiçbir eser kalmadı" dedi.

"Yeni bir Sivrice meydana getirdik"

İlçenin yenilendiğini vurgulayana Vural, "İş yerleriyle, sosyal donatılarıyla, evleriyle yeni bir Sivrice meydana getirdik. Hatta diğer mahallelerimizde gıpta ile bakıyor ve çalışmaya dahil olmak için talepleri olmaktadır. İstanbul'da boğaz manzaralı bir semt gibi yeniden ilçe kuruyoruz. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Gerçekten çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın inşaat çalışmaları başlamadan önce bazı kaygılara sahipti. Ancak evler yavaş yavaş ortaya çıktıkça, örnek evi de gördükten sonra vatandaşlarımız da çok büyük bir memnuiyet var" diye konuştu.

"Tüm Sivrice halkı dönüşümü talep ediyor"

Sivrice'nin bu güne kadar çok fazla imar ve mühendislik hizmeti almayan evlere sahip olduğunu dikkat çeken Vural, "24 Ocak ve yıl sonunda yaşadığımız 27 Aralık depremi ile binalarımız yorgun vaziyetteydi. Çünkü büyük depremi kaldıracak vaziyette değildi. Vatandaşlarımız özellikle 27 Aralık'tan son bunun bilincine vardılar ve kendileri talep etmeye başladı. Oysa ki 27 Aralık'tan önce vatandaşlarımız halen evlerini yıktırmama gibi bir görüşe sahipti. Bugün itibariyle tüm Sivrice halkı dönüşümü talep ediyor. Eylül ayında başlayan inşaatlarımız Aralık ayında kaba inşaat halinde yükselmişlerdi. 5,3'lük deprem sonrasında duvarlarımızda bir çatlak bile meydana gelmedi. Zaten mühendislerimizin tabiri ile demirden kaleler inşa ediliyor. En fazla zemin artı bir veya iki şeklinde inşa ediliyor. Yüksek binalar değil. Beton ve demir haddinden çok fazla kullanıyorlar. Burası sembolik bir öneme sahip. Fay hattının üzerindeyiz. O sebepten dolayı çok titiz bir çalışma yürütülüyor" şeklinde konuştu.

Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor
Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor

geri dönüşüm, Yunus Emre, Hisarcık, Sivrice, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor - Son Dakika


Son Dakika

AK Parti'nin 'CHP yalan üretim merkezi' videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay AK Parti'nin 'CHP yalan üretim merkezi' videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Arnavutluk'ta yakalandı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Arnavutluk'ta yakalandı Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum İsrail'den geri adım! Filistinli aileleri tahliye etme planı ertelendi İsrail'den geri adım! Filistinli aileleri tahliye etme planı ertelendi İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü pozları sosyal medyadan paylaştı Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü pozları sosyal medyadan paylaştı Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi

Son Dakika Haberleri
12:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çifte standarda ve engellemelere rağmen AB üyeliğinde kararlı
11:56 Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!
11:40 Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
Samet Aybaba: Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü Samet Aybaba: Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü         
23:29
Adana'dan vakaları patlatacak görüntüler! Şampiyonluk kutlamaları korona partisine döndü Adana'dan vakaları patlatacak görüntüler! Şampiyonluk kutlamaları korona partisine döndü         
23:08
TFF 1. Lig'de şampiyon Adana Demirspor ile ikinci Giresunspor Süper Lig'e yükseldi TFF 1. Lig'de şampiyon Adana Demirspor ile ikinci Giresunspor Süper Lig'e yükseldi         
22:24
Ürdün'den İsral'e Mescid-i Aksa notası! Maslahatgüzar, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı Ürdün'den İsral'e Mescid-i Aksa notası! Maslahatgüzar, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı         
22:17
Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti         
22:05
ABD basınından Kasım Süleymani iddiası: Suikastta İsrail kilit rol oynadı ABD basınından Kasım Süleymani iddiası: Suikastta İsrail kilit rol oynadı         
19:55
Hacı adayları merakla bekliyordu! Suudi Arabistan, hac kararını verdi Hacı adayları merakla bekliyordu! Suudi Arabistan, hac kararını verdi         
18:13
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: İftiraları yeni bir suç faaliyeti Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: İftiraları yeni bir suç faaliyeti         
17:37
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Gözü dönen komşu, kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü Gözü dönen komşu, kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü         
16:15
Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, "imdat" çığlıkları mahalleyi inletti         
14:13
Cami duvarına el çizip Cami duvarına el çizip "selamünaleyküm" yazan genç: Güzel olmamış mı, burada kimse birbirine selam vermiyordu         
13:03
Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı         
12:44
İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz         
12:21
Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim         
10:35
Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı         
09:40
Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim         
00:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2021 23:47:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremin merkezi Sivrice'de dönüşüm sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement