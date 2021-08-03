Depremin merkezi Sivrice'deki TOKİ konutlarında sona gelindi - Son Dakika

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapımına başlanan 305 konut 86 iş yeri ve 2 caminin yüzde 95'i tamamlandı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 23 bin konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan binlerce konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte yeniden inşa edilmeye başlandı. TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 caminin yapımında yüzde 95'lere gelindi. Hazar Gölü manzarası ile dikkatleri üzerlerine çeken konut ve iş yerlerinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. İlçenin diğer kısmını içerisine alan ikinci etabıyla ilgili ise çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Bir yıl içerisinde yeni bir mahalle inşa ettiklerini dile getiren Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, "Geçen yıl bu zamanlarda başlayan inşaatlarımızda kaba ve ince işçilikte yüzde 95 seviyelerine geldik. Altyapılarda da birkaç günlük işimiz kaldı. Bunun ardından peyzaj çalışmalarına geçilecek. Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda çimlendirme olacak. 2 bin 650 adet çalı bitkisi, 600 adet yapraklık ağaç ve 750 adet iğneli ağaçla yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışması yapılacak. Bunun haricinde 73 araçlık kapalı, 250 araçlık ise açık otopark inşa edilecek. Bu 1. etabın içerisinde 1 adet mini basketbol sahası, 2 adet fitness alanı ve 2 adet de çocuk oyun alanı bulunacak. Onun haricinde bin 250 kişilik ile 300 kişilik camilerimiz inşa ediliyor. 86 adet dükkan da bitti. 305 tane daire ile bir adet fırın yapıldı. Bu dairelerin 269 tanesi 2+1, 36 tanesi de 3+1 şeklinde. Ayrıca 22 adet de dubleks binamız mevcut" dedi.

Depremden sonra bir kentsel dönüşüm içerisine girdiklerini ve bunun sonucunda yeni bir ilçe inşa ettiklerini belirten Kaymakam Vural, "Hazar Gölü'nün kıyısında ve Hazar Baba'nın eteğinde bulunan bu ilçemiz, Elazığ'ın turizm açısından gözbebeği olan bir yer. Şuanda bir Bodrum, bir Kuşadası havasına bürünmüş durumda. Rengarenk binalarımızın belirmesiyle beraber çok güzel bir hava oluştu. Peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla çok daha güzel görüneceğini düşünüyoruz. Şu dönemde de özellikle Diyarbakır, Batman ve Muş illerinde çok fazla vatandaşımız rağbet etmekte. Tamamlandığı zaman bunun iki üç katına çıkacağını düşünüyoruz. Biz burada depremden sonra yıkılan evleri yapmaktan ziyade tamamen bir kentsel dönüşüm içerisindeyiz. Bu kentsel dönüşüm Sivrice'nin merkezini kapsamaktadır. Dolayısıyla yeni bir ilçe kurulmaktadır, diyebiliriz" diye konuştu. - ELAZIĞ