Depremin merkezinde kar yağışı başladı - Son Dakika
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Depremin merkezinde kar yağışı başladı

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin 6'ncı gününde Sivrice ilçesinde kar yağışı başladı.

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Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin 6'ncı gününde Sivrice ilçesinde kar yağışı başladı. Çadırlarda yaşayan depremzedeler soğuktan korunmak için soba kurup sokaklarda ateş yaktı.


Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin 6'ncı gününde yoğun kar yağışı başladı. Depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Depremzedeler başlayan kar ve soğuk hava ile de mücadele etmeye başladı. Çeşitli kurumların sağladığı imkanlardan yararlanmaya çalışan depremzedeler, AFAD ve Kızılay'dan aldıkları çadırların içerisine soba kurup ısınıyor. Mobil araçlardan ise depremzedelere çay, kahve ve çorba ikramları yapılıyor.


Konteyner kent kurulmasını istediler


İlçede yaşayan depremzedelerden Ayhan Türkmen konteyner kent kurulursa daha iyi olacağını belirterek, "Şu anda kar yağışı başladı. Vatandaş şu anda perişan. Çadırlar bizi kurtarmıyor. Yetkililer eğer yapabiliyorlarsa konteynır kent kursunlar. Kış şartları geldi, Allah yardımcımız olsun. Hava soğuk, gece soğuk. Isıtıcılar ve soba kurtarmıyor. Çadırda yaşıyoruz" dedi.


Odun ve kömür dağıtılmasını istiyorlar


Bazı depremzedeler ise odun ve kömür yardımı yapılırsa iyi olacağını aktararak, "Şimdi soğuk, kar yağıyor. Çoğu insanların evleri çökmüş. Hasar tespiti yapılıyor. Sıkıntımız bu. Çadırda kalıyoruz, soğuk, üşüyoruz. Gece hep çadırdayız, gece soğuk. Soba yakıyoruz ama ısınmıyor, yerler yaş. Islak olunca da çekiyor, ısınamıyoruz. Allah'a çok şükür benim şahsen bir sıkıntım yok ama mağdur olanlar var. Isınmaları için en azından odun, kömür yardımı yapılsa çok iyi olur, güzel olur" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
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