Depremin moloz yığınına çevirdiği Hatay'ın enkazlar kaldırıldıktan sonraki hali havadan görüntülendi - Son Dakika
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Depremin moloz yığınına çevirdiği Hatay'ın enkazlar kaldırıldıktan sonraki hali havadan görüntülendi

05.04.2023 14:28

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden en fazla etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi. Büyük bir yıkıma uğrayan şehrin moloz yığınları temizlendikten sonra havadan çekilen görüntüleri felaketin boyutunu ortaya koydu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde art arda 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen depremler, 11 ili büyük bir yıkıma sebep olarak 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 50 BİN 399'A YÜKSELDİ

Son duruma ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Can kaybı 50 bin 399'a yükseldi. Bin 120 kimliksiz var. Bunların birbiriyle eşleşecek olanlar var eşleşmeyecekler var. Adli tıp çalışıyor. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir." dedi.

"ÖLÜ SAYISI NE İSE ONU VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sözlerini sürüdren Soylu, "Ölü sayısı şöyle tespit ediliyor. Savcılıklar, Sağlık Bakanlığı ve özelliklerde kırsalda muhtar ve jandarmanın idari tespiti sonucunda yapılıyor. Suriyeleri kardeşlerimizi Göç Genel Müdürlüğü tespit ediyor. Burada tüm kurumlar işbirliği içerisinde çalışıyor. Kamuoyunu yanıltmanın ne gibi bir sonucu olabilir bizim açımızdan. Ölü sayısı ne ise onu vermeye çalışıyoruz. Depremde ölenlerin sayısını az göstermek kimin işine yarar kimin işine yaramaz. Bunlar süreci itibarsız kılabilmek için ortaya çıkan dedikodular" ifadelerini kullandı.

"HATAY ESKİSİNDEN GÜÇLÜ ŞEHİR OLACAK"

Depremlerin en fazla yıkım yarattığı kentlerden biri de Hatay oldu. Afetle ilgili son gelişmeleri aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın eskisinden daha güçlü bir şehir haline geleceğini söyledi.

SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bakan Soylu'nun helikopterde röportaj yaptığı sırada Hatay'ın havadan çekilen görüntüleri, 7.7 ve 7.6'lık felaketlerin boyutunu da gözler önüne serdi.

"ANTAKYA'NIN YÜZDE 80'İ BOMBOŞ OLACAK"

Antakya'nın yüzde 80'inin bomboş olacağını belirten Bakan Soylu, "Şuandaki çalışma hızı ve temposuyla toparlanabilir. Dün Elbistan'daydım. Acil yıkılacak ve enkaz olanın tamamını almışlar. Burada 20-25 gün sonra yıkılması gereken binalar yıkılacak ve bir tek ağır yıkılacak binalar kalacak. Bu binalar da 3 ay sonra yıkılacak. Sonra atılması gereken adımlar hızlıca atılacak. Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız. Hatay eskisinden güçlü şehir olacak. Antakya'nın yüzde 80'i bomboş olacak, Hatay tarımdan ekonomiye kadar ihya olacak. Milyonlarca ton malzeme çekiliyor Günde 13 bin sefer yapıyor Hatay'da" ifadelerini kullandı.

"EVİ YIKILAN VE YAKINI ÖLEN ÖNCELİKLİ OLACAK"

Kira yardımı almayan vatandaşların konteynere yerleştirileceğini söyleyen Bakan Soylu, "Konteynere evi yıkılmış ve evi yıkıldığı zaman yakınlarını kaybedenler birinci öncelik. Engelliler, yaşlılar, hastalar, ağır hasarlılar ve orta hasarlılar, hamileler ve çok çocukluların konteynere geçme hakkı var" dedi.

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6 Şubat depremlerinde can kaybı 50 bin 399'a çıktı 6 Şubat depremlerinde can kaybı 50 bin 399'a çıktı Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Süleyman Soylu, Kahramanmaraş, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremin moloz yığınına çevirdiği Hatay'ın enkazlar kaldırıldıktan sonraki hali havadan görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremin moloz yığınına çevirdiği Hatay'ın enkazlar kaldırıldıktan sonraki hali havadan görüntülendi - Son Dakika
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