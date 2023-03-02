Depremin neden olduğu yıkımı aracının kamerasıyla yeniden görüntüledi - Son Dakika
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Depremin neden olduğu yıkımı aracının kamerasıyla yeniden görüntüledi

02.03.2023 13:16
Depremin neden olduğu yıkımı aracının kamerasıyla yeniden görüntüledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir otomobilin kamerası ile deprem öncesi ve sonrasında aynı güzergahlarda kaydedilen görüntüler, Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat'taki felaketin boyutlarını ortaya koydu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir otomobilin kamerası ile deprem öncesi ve sonrasında aynı güzergahlarda kaydedilen görüntüler, Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat'taki felaketin boyutlarını ortaya koydu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde İskenderun'da çok sayıda bina yıkıldı.

İlçeye bağlı Çay Mahallesi de "asrın felaketi"nden en çok etkilenen yerleşimler arasında yer aldı.

Kent genelinde çok sayıda insanın ölümüne neden olan depremlerde Ulu Cami Caddesi ve İskenderun Lisesi çevresindeki çok sayıda bina yıkıldı. Afet nedeniyle bölgedeki iş merkezleri ve dükkanlar yerle bir oldu.

Depremler, arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda insanın da kurtarıldığı Prof. Muammer Aksoy Caddesi'ndeki evleri de enkaza çevirdi.

Vatandaşlardan Nimetullah Yılmaz, daha önce otomobiliyle yolculuk yaptığı güzergahlardan tekrar geçerek depremin neden olduğu yıkımı araç kamerasıyla kaydetti.

"Çok kez yanından geçtiğim binaları o halde görünce duygulandım"

Yılmaz, AA muhabirine, depremden önce zaman zaman aracıyla yolculuk yaparak yaşadığı ilçenin cadde ve sokaklarını görüntülediğini söyledi.

Kaydettiği görüntüleri anı olarak sakladığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İskenderun'un gelecekte nasıl bir hale dönüşeceğini ileride karşılaştırma yaparım diye otomobilimin kamerasındaki görüntüleri arşivliyordum. Depremden sonra o bölgelerden tekrar geçtim. Yıkık bir şehir gördüm. Çok kez yanından geçtiğim binaları o halde görünce duygulandım. İnsan daha önce gezip gördüğü yerleri depremde yıkılmış halde gördüğü zaman üzülüyor. Buraların öncesi ve sonrasını karşılaştırıp tekrar izlediğim zaman bir kat daha üzüldüm."

Kaynak: AA
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