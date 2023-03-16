Deprem paniği kamerada: Pasajdan böyle çıktılar - Son Dakika
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Deprem paniği kamerada: Pasajdan böyle çıktılar

16.03.2023 17:10

Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme yakalanan vatandaşların korku içinde pasajdan dışarıya çıkması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme yakalanan vatandaşların korku içinde pasajdan dışarıya çıkması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da saat 13.55'de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlara sebep oldu. Deprem anında vatandaşların panik içinde dışarıya çıkmaları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan pasajın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de depremi hisseden vatandaşların korkuyla koşturarak dışarıya çıktığı anlar yer aldı. Aynı zamanda görüntüde, sarsıntı sırasında tavandan tozların döküldüğü görüldü. - BOLU

Kaynak: İHA
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Deprem, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deprem paniği kamerada: Pasajdan böyle çıktılar - Son Dakika


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