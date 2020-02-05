Depremin psikolojik etkileri Uluslararası Deprem Sempozyumu'nda ele alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremin psikolojik etkileri Uluslararası Deprem Sempozyumu'nda ele alındı - Son Dakika

Depremin psikolojik etkileri Uluslararası Deprem Sempozyumu'nda ele alındı

6 saat önce

Deprem psikolojisi ve deprem felaketlerini önleme konularının ele alındığı Uluslararası Deprem Sempozyumu, Düş'ün Psikoloji tarafından başkentte düzenlendi.

Depremin psikolojik etkileri Uluslararası Deprem Sempozyumu'nda ele alındı, System.String[]

Deprem psikolojisi ve deprem felaketlerini önleme konularının ele alındığı Uluslararası Deprem Sempozyumu, Düş'ün Psikoloji tarafından başkentte düzenlendi.

Düş'ün Psikoloji Yönetim Kurulu Başkanı Başak Aslan, Dünya Markalar Derneği ve Dünya Yaşlılık Derneğinin desteğiyle düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, deprem konusuna verdikleri önemi dile getirdi.

Elazığ'da yaşanan depremi çok derinden yaşayıp hissettiklerini belirten Aslan, "Deprem gerçeğini kabul edip, hayatımıza almamız gerekiyor. Ne kadar kabul edersek, önlem ve akabinde tedbirleriyle birlikte tedavi kısmının da o kadar hızlı olacağını düşünüyorum. Bunun için ilk adım olarak bu çalıştayımızı yaptık. Buranın akabinde hafta sonu Elazığ'da psikolog arkadaşlarımız terapi desteği verecekler. Özellikle travmayı yaşayanlar için çok kritik bir süreç, bu süreci doğru yönetmek adına biz de üzerimize ne varsa katkı sağlamaktan mutluluk duyacağız." diye konuştu.

Aslan, deprem ve benzeri konularda birçok sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini ve yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Sempozyum, Psikolog İlknur Yıldız'ın "Farklı yönleriyle deprem psikolojisi: Birey, toplum ve travma", Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin de "Deprem felaketlerinin önlenmesi" başlıklı sunumlarıyla devam etti.

Bürokratlar, akademisyenler, kurum yöneticileri ve diğer ilgililerin katıldığı sempozyum kapsamında, Elazığ'daki depremin ardından çadırda yaşayan bir depremzede aile ile canlı bağlantı yapılarak, neler yaşadıklarına ilişkin bilgi alındı.

Sempozyumda, Elazığ depremindeki bilinçlendirme faaliyetlerinden dolayı Anadolu Ajansına, Genel Müdür Şenol Kazancı adına hazırlanan teşekkür plaketi verildi.

Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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