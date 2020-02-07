"Depremin Psikolojik Etkileri ve Deprem Tedbirleri" semineri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Depremin Psikolojik Etkileri ve Deprem Tedbirleri' semineri düzenlendi - Son Dakika

"Depremin Psikolojik Etkileri ve Deprem Tedbirleri" semineri düzenlendi

13 dakika önce

Malatya'da, "Depremin Psikolojik Etkileri ve Deprem Tedbirleri" konulu bir dizi seminer düzenlendi.

Malatya'da, "Depremin Psikolojik Etkileri ve Deprem Tedbirleri" konulu bir dizi seminer düzenlendi.


Eğitim ve Araştırma Hastanesinde personel ile hasta ve hasta yakınlarına yönelik olarak düzenlenen seminer 3 gün sürdü. Hastane personelinde görülen psikolojik etkilerin artış göstermesi, deprem ile ilgili asılsız söylentilerin artması ve artçı depremlerin sürekli devam etmesi, Hastane Başhekimi ile Psikiyatri Uzmanları ve Sivil Savunma Uzmanlığının yaptığı istişare neticesinde Hastane Eğitim Birimi tarafından, 3 gün süreli bir dizi seminer düzenlendi.


Seminerde, Psikiyatri Uzmanı Dr. Fatma Özdemir ile Psikolog Ebru Gülbeyaz depremin psikolojik etkileri, Hastane Müdür Yardımcısı Ercan Aycan ise, depremde alınacak tedbirler hakkında sunum yaptı.


Eğitim programında konuşan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, deprem konusunda eğitimin önemine vurgu yaparak, tüm katılımcılara teşekkür etti. - MALATYA

Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü Son dakika: Akdeniz'de On iki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem Son gelen doğal afetlerden sonra Erzurum esnafı doğaya 2001 ekmek bıraktı Son dakika: Manisa Akhisar'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
13:41 Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası
13:41 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeledi!
11:54 Sunucu Seda Akgül, kavgalı olduğu Hakan Ural için Cumhurbaşkanına seslendi
11:41 Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:41 Şarkıcı Zeynep Mansur'un kebap keyfi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 14:20:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Depremin Psikolojik Etkileri ve Deprem Tedbirleri" semineri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]