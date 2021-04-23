Depremin sembollerinden Ayda, makam koltuğunda - Son Dakika

Depremin sembollerinden Ayda, makam koltuğunda

23.04.2021 19:11

Depremin sembollerinden Ayda, makam koltuğunda Ayda'nın 23 Nisan dileği, okulların açılması oldu Ayda'nın abisi Atakan Gezgin: "Annemin adı parka verilsin" İzmir depreminin sembolü Ayda Gezgin, hayata tutunduktan sonraki ilk 23 Nisan'da Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un makam...

Depremin sembollerinden Ayda, makam koltuğunda

Ayda'nın 23 Nisan dileği, okulların açılması oldu

Ayda'nın abisi Atakan Gezgin:

"Annemin adı parka verilsin"

İZMİR - İzmir depreminin sembolü Ayda Gezgin, hayata tutunduktan sonraki ilk 23 Nisan'da Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un makam koltuğuna oturdu. 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra sağ olarak çıkarılan 4 yaşındaki Gezgin'in Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel isteği, korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen okulların açılması oldu.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını İzmir depreminin sembollerinden Ayda'ya bıraktı. Kırmızı-beyaz balonlarla donatılan makam odasında Başkan İduğ'un koltuğuna oturan 4 yaşındaki Ayda Gezgin, pandemiden dolayı kapalı olan okulların tekrar eğitime başlamasını ve belediyenin anaokulu açmasını istedi.

"Annemin adı parka verilsin"

Daha sonra makam koltuğuna oturan Ayda'nın abisi Atakan'ın isteği ise depremde kaybettikleri anneleri Fidan Gezgin'in isminin Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinin yakında bulunan Barış Parkı'na verilmesi oldu. Buluşmada minik Atakan Başkan İduğ'dan Bornova Belediyespor Basketbol Takımı'na 5 milyon TL bütçe ayırarak şampiyon yapmasını da istedi. Salgının bir an önce son bulmasını ve okulların açılmasını dileyen Başkan Mustafa İduğ, Ayda ve Atakan'ın isteklerini yerine getirme sözü verdi.

"Korona virüsün bitmesi için yeni bir ilaç yapardım"

Başkan İduğ'un 23 Nisan konukları arasında 2015 yılında Bornova Belediye Başkan Yardımcılığı görevindeyken yaşamını yitiren Muhammet Yıldız'ın torunları Defne ve Nehir de vardı. 7 yaşındaki Defne Başkan İduğ'dan korona virüs salgınına karşı dikkatli olmasını istedi ve tüm dünyanın barış içinde yaşamasını diledi. 11 yaşındaki Nehir ise bir önce okuluna kavuşma isteğini dile getirirken, "Ben başkan olsam korona virüsün bitmesi için yeni bir ilaç yapardım" diye konuştu.

Duygu yüklü bir bayram

Duygu yüklü bir bayram yaşadıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bu 23 Nisan bizim için çok özel. Ayda'yı, abisini ve 2015 yılında aramızdan ayrılan başkan yardımcımız Muhammet Yıldız'ın torunlarını ağırladık. Hepsini başkanlık koltuğuna oturttuk ve isteklerini aldık. Dün de depremde yaşamları yitiren Feryal Özge Tekin ve Ömer Yiğitcan Tekin'in isimlerini, onları ölümsüzleştirmek amacıyla evlerinin yakınındaki parka vermiştik. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Umarım salgın biter 23 Nisanları eskiden olduğu gibi hep birlikte sokaklarda kutlarız. Türkiye ve tüm dünyaya sağlık diliyorum. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" sözlerine yer verdi.

Depremin sembollerinden Ayda, makam koltuğunda
Depremin sembollerinden Ayda, makam koltuğunda
Depremin sembollerinden Ayda, makam koltuğunda
Depremin sembollerinden Ayda, makam koltuğunda

Mustafa İduğ, Koronavirüs, 23 Nisan, İzmir, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Depremin sembollerinden Ayda, makam koltuğunda - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda, biraz durgundu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda, biraz durgundu Sağlık Bakanı Koca, 23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktı Sağlık Bakanı Koca, 23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktı İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu Son Dakika: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu         
19:56
Pendik D-100 karayolunda otomobille minibüs çarpıştı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Pendik D-100 karayolunda otomobille minibüs çarpıştı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
19:23
Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı         
18:47
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu         
17:17
Bakan Koca saat verip 'Açıklama yapacağım' dedi, vatandaşlar sürprizle karşılaştı Bakan Koca saat verip 'Açıklama yapacağım' dedi, vatandaşlar sürprizle karşılaştı         
16:21
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi         
15:44
MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı         
15:24
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu         
14:24
Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı         
13:29
Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı         
12:52
Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş         
11:37
Akdeniz cansız bedenlerle doldu! Ölüm kalım savaşı veren göçmenlere ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı Akdeniz cansız bedenlerle doldu! Ölüm kalım savaşı veren göçmenlere ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı         
10:45
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti         
09:52
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi         
09:39
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı         
08:49
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 20:33:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremin sembollerinden Ayda, makam koltuğunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei