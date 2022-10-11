Osmaniye'deki depremin boyutu kameralara yansıdı: Bebek karyolası yerinden oynadı - Son Dakika
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Osmaniye'deki depremin boyutu kameralara yansıdı: Bebek karyolası yerinden oynadı

11.10.2022 21:10

Osmaniye'de akşam saatlerinde yaşanan 5,1 büyüklüğündeki deprem bir evin bebek odasının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kadirli'de kaydedilen görüntülerde odadaki bebek karyolası uzun süre sallandı.

Osmaniye akşam saatlerinde 5,1 büyüklüğündeki depremle sallandı. Merkez üssü Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyü olan deprem Osmaniye'nin yanı sıra Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

BEBEK KARYOLASI YERİNDEN OYNADI

Vatandaşa korku dolu anlar yaşatan sarsıntının büyüklüğü Kadirli'de bir evin bebek odasındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Odadaki bebek karyolası depremin şiddetiyle uzun süre sallandı. Boş olduğu öğrenilen karyola yerinden oynadı.

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Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi Osmaniye 3. sayfa haberi: Osmaniye'de evleri ağır hasar gören aile büyük korku yaşadı Osmaniye 3. sayfa haberi: Osmaniye'de evleri ağır hasar gören aile büyük korku yaşadı
Kaynak: İHA

Osmaniye, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'deki depremin boyutu kameralara yansıdı: Bebek karyolası yerinden oynadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'deki depremin boyutu kameralara yansıdı: Bebek karyolası yerinden oynadı - Son Dakika
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