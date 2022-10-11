Vatandaşa korku dolu anlar yaşatan sarsıntının büyüklüğü Kadirli 'de bir evin bebek odasındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Odadaki bebek karyolası depremin şiddetiyle uzun süre sallandı. Boş olduğu öğrenilen karyola yerinden oynadı.

Osmaniye akşam saatlerinde 5,1 büyüklüğündeki depremle sallandı. Merkez üssü Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyü olan deprem Osmaniye'nin yanı sıra Adana , Hatay , Gaziantep ve Kahramanmaraş 'ta da hissedildi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'deki depremin boyutu kameralara yansıdı: Bebek karyolası yerinden oynadı - Son Dakika

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