Depremin şiddeti, simülasyon tırıyla anlatılıyor - Son Dakika
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Depremin şiddeti, simülasyon tırıyla anlatılıyor

6 saat önce

Aydın'a getirilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFA) ait deprem simülasyonu tırlarında, afet anında yaşananlar ve yapılması gerekenler uygulamalı olarak aktarılıyor.

Aydın'a getirilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFA) ait deprem simülasyonu tırlarında, afet anında yaşananlar ve yapılması gerekenler uygulamalı olarak aktarılıyor.

Aydın AFAD İl Müdürlüğü, Kocaeli'deki 17 Ağustos 1999'da yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşananların benzetildiği 2 tırı, kentin farklı noktalarına koydu.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki simülasyon tırına giren vatandaşlara ilk olarak deprem eğitimi verildi. Eğitimin ardından vatandaşlar, 7.4 büyüklüğündeki depremin hissedildiği okul sınıfı olarak hazırlanmış özel bölmeye girdi. Burada bazı vatandaşlar korkuya kapıldı.

Gazetecilere açıklama yapan AFAD İl Müdürü Ramazan Harman, Düzce, Bingöl, Van depremlerinin şiddetlerini burada uygulamalı anlattıklarını söyledi.

Tırların 10 gün kentte kalacağını aktaran Harman, "İlimizdeki bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. O anı yaşasınlar. O anı yaşadıkları zaman ortak bir davranış şekli, deprem anında ne yapacaklarını öğrensinler diye bu tırları getirdik. Farkındalık oluşturmaya çalışacağız." dedi.

Harman, İçişleri Bakanlığı koordinesinde 30 Mart'ta kentte 7 ülkeden görevlilerin katılacağı uluslararası bir deprem tatbikatının yapılacağını da sözlerine ekledi.

Vatandaşlardan Cengiz Arslan, depremin son derece ürkütücü olduğunu, bunu simülasyon tırında daha da iyi anlaşıldığını dile getirdi.

Simülasyon tırına binen gazetecilerden Kıymet Sarıyıldız da ürkütücü bir an yaşadığını, böylesi bir depremde nasıl davranılması gerektiğini uygulamalı olarak öğrendiklerini söyledi.

Depremin şiddeti, simülasyon tırıyla anlatılıyor

Deprem, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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