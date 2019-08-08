Son Dakika Haberleri: Depremin şiddetiyle Bozkurt Belediyesi binasının dış duvarı yıkıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Depremin şiddetiyle Bozkurt Belediyesi binasının dış duvarı yıkıldı

2 saat önce

Depremin şiddetiyle Bozkurt Belediyesi binasının dış duvarı yıkıldı Bozkurt Belediyesi ve Bozkurt Kaymakamlık binasının dış duvarı yıkıldı.

Depremin şiddetiyle Bozkurt Belediyesi binasının dış duvarı yıkıldı
Bozkurt Belediyesi ve Bozkurt Kaymakamlık binasının dış duvarı yıkıldı
Kaymakamlık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:45 Kaynak: İHA
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