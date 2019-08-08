Depremin şiddetiyle Bozkurt Belediyesi binasının dış duvarı yıkıldı
2 saat önce
Depremin şiddetiyle Bozkurt Belediyesi binasının dış duvarı yıkıldı Bozkurt Belediyesi ve Bozkurt Kaymakamlık binasının dış duvarı yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:45 Kaynak: İHA
Depremin şiddetiyle Bozkurt Belediyesi binasının dış duvarı yıkıldı
Bozkurt Belediyesi ve Bozkurt Kaymakamlık
binasının dış duvarı yıkıldı
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