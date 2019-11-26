Son Dakika Haberleri: Depremin vurduğu Arnavutluk'a yardımlar gelmeye başladı
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Depremin vurduğu Arnavutluk'a yardımlar gelmeye başladı

6 saat önce

Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından komşu ülkelerden yardımlar gelmeye başladı.

Depremin vurduğu Arnavutluk'a yardımlar gelmeye başladı, System.String[]

Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından komşu ülkelerden yardımlar gelmeye başladı.


Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından komşu ülkelerden de yardım eli uzandı. Avrupa Birliği ve ABD'nin yardıma hazır olduklarını ifade eden Başbakan Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Edi Rama, "Arnavutluk'un tüm dostları hızla harekete geçiyor. Başbakan Conte, Başbakan Mitzotakis özel uçak gönderdi. Cumhurbaşkanı Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardıma hazır olduklarını ifade etti" dedi. Görüntülerde bir yardım uçağının ülkeye ulaştığı görülüyor. - TİRAN

Cumhurbaşkanı, Arnavutluk, Edi Rama, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:27 Kaynak: İHA
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