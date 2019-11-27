Son Dakika Haberleri: Depremin vurduğu Arnavutluk'ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi
Son Dakika Güncel Depremin vurduğu Arnavutluk'ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika

Depremin vurduğu Arnavutluk'ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi

6 saat önce

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4'lük depremin ardından ölü sayısı artarken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin vurduğu Arnavutluk'ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi, System.String[]

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4'lük depremin ardından ölü sayısı artarken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'den de çok sayıda yardımın ulaştığı Durres (Duraç) bölgesinde halk çadırlarda kalıyor. Ülkede 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi.


Dün sabaha karşı başkent Tirran'a 30 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6.4'lük depremin ardından çok sayıda kişi enkaz altında kalmıştı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısı son bilgilere göre 26'yı buldu. Ordu, polis, sağlık ve tüm kurumlar ülkede seferber oldu. Bir aylık olağanüstü hal ilan edilen bölgeye, Türkiye'den AFAD, UMKE, Kızılay, MİRESİA (İyilik Vakfı) ve HAK İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekipleri de gitti. Resmi kurumlar tatil edilirken, hasarın büyük olduğu binalara girilmiyor. Asker ve polis olay yerlerine şerit çekerken, çadırlarda kalan vatandaşlar için belediye ekipleri tarafından ekmek dağıtılıyor. Birçok vatandaşın da araçlarda kaldığı görüldü.


Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, çadırların bulunduğu alanı dolaşarak depremzedelerle konuştu. - TİRAN

Arnavutluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:08 Kaynak: İHA
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