Depremin vurduğu Bayraklı'ya komşu ilçedeki bölgede boş daire kalmadı - Son Dakika

İZMİR'i vuran 6.6'lık depremde yıkımın yaşandığı Bayraklı ilçesinden taşınanlar, deprem bölgesine yakın olmasına rağmen herhangi bir hasarın olmadığı ve yeni yapıların bulunduğu komşu ilçe Bornova'yı tercih ediyor.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların dışında 'ağır', 'orta' ve 'hafif' seviyede olmak üzere birçok yapıda da hasar oluştu. Depremin vurduğu Bayraklı ilçesindeki hasarlı binalarından taşınan depremzedeler, güvenli gördükleri bölgelere yerleşmeye devam ediyor. Birçok depremzede hem çevreye olan alışkanlıklarını değiştirmemek hem de yeni yapıların bulunduğu ve 'Yeni Bornova' olarak bilinen Kazımdirik Mahallesi'ni tercih etti. Genelde öğrencilerin yaşadığı ancak koronavirüsle birlikte online eğitim nedeniyle boş kalan birçok daire, deprem sonrası talep artışıyla tutuldu. Ailelerin yerleşebileceği ölçekteki dairelerin neredeyse tamamı dolarken, 1+0 gibi küçük çaplı az sayıdaki birkaç daire boş kaldı.