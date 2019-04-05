Depremin Vurduğu Doğanbağı Köyünde Cuma Namazı
24 dakika önce
Elazığ'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Doğanbağı köyünde hasar oluşmayan camide, cuma namazı kılınarak dua edildi.
Elazığ
'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Doğanbağı köyünde hasar oluşmayan camide, cuma namazı kılınarak dua edildi.
Elazığ'ın Sivrice
ilçesine bağlı Kavaklı
köyü merkezli dün saat 20.31'de yerin 9.4 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde en çok hasar Sivrice ilçesine bağlı Doğanbağı köyünde meydana geldi. 45 haneli, 120 nüfuslu köyde hasar olmayan camide, cuma namazı kılındı. Hutbede vatandaşlara deprem hakkında bilgi verildi.
Namaz sonrası dua edildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:40 Kaynak: İHA
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