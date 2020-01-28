Depremin vurduğu Elazığ'a bir yardım eli de Ağrı'dan - Son Dakika

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören vatandaşlara gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı için kampanya yaptı.

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine başlatılan "Ağrı'dan, Elazığ'a Kardeşlik Elimizi Uzatıyoruz " sloganıyla yardım kampanyasında, Kızılay gönüllüleri, kendilerine teslim edilen gıda, giyim, ısıtıcı, battaniye ve benzeri yardım malzemelerini alarak şube binasında istifliyor.

Öğrencilerin de destek verdiği kampanyada toplanacak yardım tırlarla Elazığ'a gönderilecek.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yediden yetmişe vatandaşın kampanyaya büyük destek verdiğini söyledi. Tatlı, şöyle konuştu:

"İnsanlar 'Ben elimde avucumda ne varsa paylaşmaya razıyım' demek için yanımıza ulaştılar. 'Bugün Elazığ'ın başına geldi, yarın bizim de başımıza gelebilir' diyerek aslında yardım kampanyasını vatandaşların kendisi başlatmış oldu. Esnafımız ve vatandaşımız sağ olsunlar çok muazzam bir şekilde destek veriyorlar. Bizler de Kızılay Ağrı Şubesi olarak internette gerekli paylaşım ve duyurularımızı yaptık. 3 aracımız sahada esnafımızın verecekleri erzakı, gıdaları, hijyen malzemelerinin teslimatını yapıyorlar. Vatandaşlardan şubeye gelenler de var."

Yardımları en kısa zamanda deprem bölgesine ulaştıracaklarını belirten Tatlı, " Fransa'dan Yasemin adında bir kız çocuğumuz harçlığını gönderdi. 2 kız çocuğumuz kumbaralarında biriktirmiş olduğu parayı şubemize bağışladı. Herkes elinde ne varsa paylaşma duygusuyla yardım etmek istiyor. Allah hepsinden razı olsun." dedi.