Depremin vurduğu Elazığ'da 17 bin 593 konut hızla yükseliyor - Son Dakika

Depremin vurduğu Elazığ'da 17 bin 593 konut hızla yükseliyor

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrası ağır hasar gören binaların yıkımı devam ederken, depremzedeler için planlaması tamamlanan 17 bin 593 konutun inşası hızla devam ediyor.

Depremin vurduğu Elazığ'da 17 bin 593 konut hızla yükseliyor, System.String[]

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrası ağır hasar gören binaların yıkımı devam ederken, depremzedeler için planlaması tamamlanan 17 bin 593 konutun inşası hızla devam ediyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tamamlanan hasar tespit çalışmalarının ardından, konut ve iş yerlerinden oluşan 21 bin 543 ağır hasarlı yapının yıkım çalışmaları sürüyor.

Kent merkezinde ağır hasarlı yapıların yer aldığı 280 bin metrekarelik alanın 200 bin metrekaresindeki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Planlaması yapılan 19 bin 843 konuttan inşasına başlanan 17 bin 593'ü hızla yükseliyor.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AA muhabirine, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alan ülkenin, 24 Ocak'ta meydana gelen afetle bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleştiğini söyledi.

Her türlü afete karşı mukavemetli binalar yapılıyor

Depremde daha çok eski binaların ve konutların etkilendiğini belirten Yırık, risk oluşturan eski yapı stokunun yenilenmesinin devletin son yıllarda hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu aktardı.

Kentte hasar tespit çalışmalarının ardından yıkımına karar verilen ağır hasarlı 21 bin 543 konut ve iş yerinin bulunduğu 280 bin metrekarelik alanın 200 bin metrekaresindeki yıkım çalışmalarının tamamlandığını anlatan Yırık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi ve AFAD Başkanlığının yaptığı çalışmalarda yıkılan konutların yerine yenisini yapmak için yoğun şekilde çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Planlaması yapılan 19 bin 843 konuttan 17 bin 593'ün inşaat çalışmasının yoğun şekilde devam ettiği bilgisini veren Yırık, yıl sonuna kadar bunların tamamının bitmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Vali Yırık, şunları ifade etti:

"Depremde yıkılan ya da hasar gören konutlar eski yapı usullerine göre yapılmış, çok dayanıklı ve kentsel durumları iyi olmayan konutlardı. Bugün yapılan konutlar yeni teknolojilerle inşa edilen, deprem genelgesine uygun ve her türlü afete karşı mukavemetli yapılar olacak. Isı ve ses yalıtımıyla, asansör ve benzeri diğer donatılarıyla, çevre düzenlemesiyle daha modern konutlar olacak."

Dilek apartmanının bulunduğu alandaki konutların yüzde 95'i tamamlandı

Yıkımın yaşandığı Sürsürü ve Mustafapaşa mahalleleri başta olmak üzere Karşıyaka, Abdullahpaşa, Çatalçeşme, Bizmişen, Zafran mahalleleri ve Sivrice ilçe merkezinde yapımına başlanan deprem konutları ile yapılacak yeni konutlar için hafriyat çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan Yırık, Bizmişen'de 39 bloktan oluşan 781 konutun inşaat çalışmalarının yüzde 80 seviyesine ulaştığını, Sürsürü'deki deprem konutlarının ise tamamlanma noktasına geldiğini söyledi.

Vali Yırık, Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek apartmanının bulunduğu yerde 14 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TOKİ ve AFAD'ın yoğun çalışmaları neticesinde buradaki 179 konutumuz yüzde 95 oranında bitme noktasına gelmiş durumda. Son derece modern ve her türlü afete mukavemetli çağdaş konutlarda vatandaşlarımız hayatlarını sürdürecekler inşallah. Depremin yaşanmasıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve tensipleri ile İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Sağlık Bakanımız, AFAD Başkanımız, hepsi deprem anından itibaren ilimizde yoğun çalışma içerisine girdiler. Vatandaşlarımızın bu sıkıntılı anında hep yanında oldular. Devletimiz vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için her türlü imkanı seferber etti."

"Elazığ daha modern bir yüze kavuşacak"

Depremin yaralarını sarmak ve vatandaşların her türlü sıkıntılarını daha hızlı tespit edip gidermek amacıyla "Depremzedelerin Hizmetindeyiz Ofisi"ni kurarak Belediye, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ilgili hizmetleri bir çatı altında topladıklarına dikkati çeken Yırık, Elazığ'ın yürütülen çalışmalar ve kentsel dönüşüm projeleri ile daha modern bir yüze kavuşacağının altını çizdi.

Vali Yırık, depremde kamu binalarının da zarar gördüğüne işaret ederek, "Bunların başında gerek okullar gerekse camilerimiz belli ölçüde hasar aldı. Bu hasarın giderilmesi için başta hayırseverlerimiz olmak üzere özellikle okul yapımı noktasında bir çalışma başlattılar. Birçoğunun protokolü yapıldı. Hayırsever vatandaşlarımız söz vermiş oldukları okulları yapmak için harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanlığımız da hasarlı camilerimizi yapmak için çalışma yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Kırsal mahalle ve köylerde de yıkılan binalar olduğunu anımsatan Yırık, 18 köyde 265 konutun da yapım çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 13:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremin vurduğu Elazığ'da 17 bin 593 konut hızla yükseliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi Dışişleri'nden, İsveç'te İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi konusunda tereddüt yaşıyor Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı Galatasaray, loca satışından 36 milyon TL gelir bekliyor Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, imza için İstanbul'a geliyor Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok         
16:54
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi         
16:26
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu         
16:13
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap         
15:47
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var         
14:43
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı         
14:40
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı         
14:08
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım         
13:53
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı         
12:53
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı         
11:17
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada         
10:43
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı         
10:11
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü         
10:01
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti         
09:54
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı         
09:35
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak         
09:17
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu         
09:00
Bahçeli'den sürpriz öneri: Köprüye benim değil Erdoğan'ın adını verin Bahçeli'den sürpriz öneri: Köprüye benim değil Erdoğan'ın adını verin         
08:46
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı         
07:53
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu         
07:50
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti         
06:05
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti         
04:28
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü         
00:03
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum         
22:24
Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı         
21:58
Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti         
21:36
Alaattin Çakıcı'dan Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama         
21:31
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti         
20:46
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2020 20:23:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremin vurduğu Elazığ'da 17 bin 593 konut hızla yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei