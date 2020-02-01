Depremin vurduğu Elazığ'da 2 bin polis 7/24 görevde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremin vurduğu Elazığ'da 2 bin polis 7/24 görevde - Son Dakika

Depremin vurduğu Elazığ'da 2 bin polis 7/24 görevde

7 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok ekip görev yaparken, polis hem çadır kentlerde, hem de enkaz kaldırma çalışmalarında 7/24 görev yapıyor.

Depremin vurduğu Elazığ'da 2 bin polis 7/24 görevde, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok ekip görev yaparken, polis hem çadır kentlerde, hem de enkaz kaldırma çalışmalarında 7/24 görev yapıyor.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden dolayı evleri hasar gören vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Birçok kurumun ve gönüllülerin görev aldığı kentte, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimler ile takviye birimler 2 bin kişilik kadrosuyla 24 saat aralıksız çalışıyor. Hem çadır kentlerin hem de yıkımı devam eden yapıların bulunduğu bölgede güvenliği sağlayan polisler, yağışlı ve soğuk hava demeden görevini yerine getiriyor. Kentteki 38 mahalle muhtarının hepsinin yanında bir polis memuru irtibat görevlisi olarak bulunarak, vatandaşlara yardımcı oluyor.


Öte yandan depremzelerle yakından ilgilenen polisler, onların acısına ortak olup destek oluyor.


81 ilden yardım geldiğini belirten Abdullah Paşa Mahallesi Muhtarı Yavuz Köse, "Gelen yardımların vatandaşa düzenli bir şekilde ulaşabilmesi sağlamak amacıyla Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ekiplerimiz 38 mahalle muhtarlarımıza yönlendirildi. Sağlıklı bir şekilde dağıtılmasında onlarda yanımızda oldular. Toplum çadırları kurulmaya başladı. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamaları amacıyla bu bölgelere de polis arkadaşlarımız görevlendirildi. Polis arkadaşlarımız vatandaşlarımızın çadırlarını tek tek geziyorlar. Sorunlarını dinleyerek yardımcı oluyorlar. Polis memurları 24 saat nöbet tutuyorlar" dedi.


Devletin kendilerine her şekilde ulaştığını aktaran Yavuz Şebe, "Aksaklıklar oldu. Ama en kısa zamanda müdahale ettiler. Polisi, vatandaşı, muhtarı burada bulunan insanlar bizlere yardım ettiler. Onlardan bin defa Allah razı olsun. Polis arkadaşlar en ufak bir sıkıntıda bile çadırlarımıza kadar geliyorlar. Eksiğimiz olup olmadığını defalarca sordular. Psikolojimiz bozuk, polislerimiz sayesinde güvende uyuyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ, Deprem, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan "Van'a 20 katrilyon harcadık" diyen Erdoğan'a yanıt: Neden 644 insan ölmeden önce harcamadın?
Deprem riski altında yaşayan Manisa'nın deprem master planı olmadığı ortaya çıktı Erdoğan-Kılıçdaroğlu tartışmasının ardından İletişim Başkanlığı'ndan 'deprem harcamaları' paylaşımı geldi MHP'den Kılıçdaroğlu'nun 'Elazığ deprem bölgesi ilan edilsin' teklifine yanıt: Desteklememiz mümkün değil

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 18:24:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremin vurduğu Elazığ'da 2 bin polis 7/24 görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]