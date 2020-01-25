Depremin vurduğu Elazığ'da maçlar ertelendi - Son Dakika
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Depremin vurduğu Elazığ'da maçlar ertelendi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'un 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi.

Depremin vurduğu Elazığ'da maçlar ertelendi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, " Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'un 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta saat 13.30'da Pendik Stadı'nda yapılması gereken Tuzlaspor-Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta Gençlik Merkezi Sentetik Sahası'nda saat 13.00'te başlayacak Elazığ Belediyespor-Payasspor maçı ileri bir tarihte oynanacak." denildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:53 
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