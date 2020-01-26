Depremin vurduğu Elazığ'da yangın - Son Dakika

Depremin vurduğu Elazığ'da yangın
6 saat önce
6.8'lik depremin etkisini sürdürdüğü Elazığ'da bir apartman dairesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
6.8'lik depremin etkisini sürdürdüğü Elazığ'da bir apartman dairesinde yangın çıktı.
Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda 6 katlı binanın son katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına depremde görevde olan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Büyük hasarın yaşandığı evdeki alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. - ELAZIĞ
Son Dakika Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, yaşadıklarını anlattı Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 39'a yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek