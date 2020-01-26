Depremin vurduğu Elazığ'da yangın - Son Dakika
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Depremin vurduğu Elazığ'da yangın

6 saat önce

6.8'lik depremin etkisini sürdürdüğü Elazığ'da bir apartman dairesinde yangın çıktı.

6.8'lik depremin etkisini sürdürdüğü Elazığ'da bir apartman dairesinde yangın çıktı.

Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda 6 katlı binanın son katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına depremde görevde olan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Büyük hasarın yaşandığı evdeki alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

(Mehmet Hanifi Şahin/İHA)

Depremin vurduğu Elazığ'da yangın

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:20 Kaynak: İHA
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