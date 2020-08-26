Depremin vurduğu Elazığ'da yıkımlar hızlandırıldı, 16 noktada çalışma başladı - Son Dakika

- Depremin vurduğu Elazığ'da yıkımlar hızlandırıldı, 16 noktada çalışma başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde kurumların desteğiyle şuana kadara 3 bin 500 yapının yıkımının yapıldığı kentte, hak sahipliği neticelenmesiyle birlikte yıkım çalışmaları hızlandırıldı

Kent genelinde toplamda 15 bin 120 yapının yıkımının yapılacağı belirtildi

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası hak sahipliği çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte yıkım çalışmalarına hız verildi. Kentte yıkım kararı verilen 15 bin 120 yapıdan şuana kadar 3 bin 500'ünün yıkıldığı, 16 noktada eş zamanlı olarak çalışmanın sürdüğü kaydedildi.

24 Ocakta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 20 binden fazla konut ise hasar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde, valilik, il özel idaresi, AFAD ve belediyenin katılımıyla yıkımı yapılacak konutlar tek tek belirlendi. Kentte 15 bin 120 binanın yakılması kararlaştırılırken, depremin hemen ardından başlatılan çalışmalarda hak sahipliği sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yıkımlara hız verildi. Şuana kadar 3 bin 500 yapının yıkıldığı kent genelinde 38 mahallede yıkılacak 11 bin 600 yapı için planlama yapıldı, 16 noktada çalışma başlatıldı. 16 noktada başlayan yıkımlar hızla sürerken, kent tamamen şantiye alanına döndü. Başlatılan yıkım çalışmaları sırasında binalar kontrollü yıkılma anları da kameralara yansıdı.

Elazığ genelinde 15 bin 120 binanın yıkımının yapılacağını belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi, " 24 Ocak tarihi itibariyle Elazığ'da yaşanan depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak hasar tespiti ve enkaz kardırma çalışmalarını devam ettiriyoruz. 13 Ağustos itibariyle de AFAD İl Müdürlüğü tarafından hak sahipliği çalışması neticelenince hasar tespitten sonra enkaz kaldırmaya daha hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Elazığ ve 3 ilçemizde enkaz kardırma çalışmaları devam etmektedir. Bugüne kadar 3 bin 500 binanın yıkımı gerçekleştirildi ve bunların enkazları kaldırıldı. İnşallah daha hızlı bir şekilde devam edecek çünkü valimizin bu konuda ciddi anlamda talimatları var" dedi.

Elazığ genelinde yıkım ve enkaz çalışmalarının bugün itibariyle 16 farklı noktada sürdüğünün altını çizen Pirinçci, İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri ile birlikte 38 mahallede yıkımlarının planlandığını kaydetti.