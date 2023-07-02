Depremin vurduğu Hatay'da, 14 kilometrelik sahil bu bayram boş kaldı - Son Dakika
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Depremin vurduğu Hatay'da, 14 kilometrelik sahil bu bayram boş kaldı

02.07.2023 10:17

Depremin etkisiyle büyük hasar alan Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Türkiye'nin en uzun sahilinde bu yıl Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşanmadı. Depremden dolayı yerli turistlerin akınına uğramayan 14 km'lik sahil plajı boş kaldı. Vatandaşlar, geçen yıllara oranla az olan yoğunluktan dolayı üzüntülü olduklarını belirtti.

Depremin vurduğu Hatay'da, 14 kilometrelik sahil bu bayram boş kaldı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da Türkiye'nin en uzun sahili olan 14 km'lik Samandağ sahilinde bu bayram yoğunluk geçtiğimiz yıllara oranla yok denecek kadar az oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler de en büyük hasar Hatay'da meydana gelmişti. Samandağ ilçesi de depremde büyük yıkımların olduğu ilçelerden birisiydi. İlçede bulunan Türkiye'nin en uzun sahilindeki plaj, her yıl bayramlarda yerli turistlerin akınına uğruyordu. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'dan binlerce vatandaş, deniz keyfi için güzelliğiyle göz kamaştıran 14 km'lik Samandağ sahiline akın ediyordu. Depremin etkisini hissettirdiği ilçede, bu yıl Kurban Bayram'ında plajlarda yoğunluk yaşanmadı. Denizin tadını çıkaran vatandaşlar, yoğunluğun az olmasından dolayı üzüntülü olduklarını söylediler.

"Bayramda gelmiştik doluydu ama bu sene depremden dolayı kimse yok"

Bayram tatili için Gaziantep'ten Samandağ'a gelen Barış Payam, geçtiğimiz yıla oranla yoğunluğun az olduğuna dikkat çekerek "Sahil şuanda boş, geçen yılda aynı buraya gelmiştik. Her taraf doluydu. Bayramda gelmiştik doluydu ama bu sene depremden dolayı kimse yok. Üzücü bir durum, yüzebiliyoruz ama geçen seneki gibi kalabalık yok" dedi.

"Geçen sene adım atacak yer yoktu"

Geçtiğimiz yıl bayramda yaşanan yoğunluğa dikkat çeken Ferhat Taşdemir, "Geçen sene adım atacak yer yoktu. Şuan gördüğünüz gibi sahilimiz bomboş. Vatandaşımızın yarısı gitti, geri kalanlarda yazda olsa memlekete gelmiyor. Her gün deprem oluyor, haliyle milletimiz korkuyor" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl beklediğimiz kalabalık yok"

Samandağ'ın plajlarının güzelliğine dikkat çeken Muharrem Çınar, "Burası Samandağ ilçesi. İlçenin güzide, güzel plajlarından 1 tanesi. Bu yıl beklediğimiz kalabalık yok. Depremden dolayısıyla insanlarımızın birçoğu il dışına gittiler. Burada olanlarda bizim gibi yavaş yavaş geliyorlar. Geçen sene kalacak yer yoktu, o kadar kalabalıktı. Şuan da çok az insan var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Samandağ, Türkiye, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Depremin vurduğu Hatay'da, 14 kilometrelik sahil bu bayram boş kaldı - Son Dakika


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