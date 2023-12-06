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Depremin vurduğu Hatay'da dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu - Son Dakika

Depremin vurduğu Hatay'da dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde de 10 katlı bina dinamitle patlatılarak yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar kameraya yansırken, yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

06.12.2023 - 09:19,
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Dinamitle patlatılan 10 katlı bina, kağıt gibi böyle yerle bir oldu

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde de 10 katlı bina dinamitle patlatılarak yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda binanın kağıt gibi yerle 1 olduğu anlar kameraya yansırken yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Esentepe, Antakya, Hatay, Yıkım, Deprem, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremin vurduğu Hatay'da dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremin vurduğu Hatay'da dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu - Son Dakika
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