Depremin Vurduğu Hatay'da Mezuniyet Töreni

Depremin vurduğu Hatay'da üniversite öğrencileri, mezuniyet sevincini buruk yaşadı. Öğrenciler, mezuniyet törenine asrın felaketinde hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğraflarıyla katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana geldi. Asrın felaketinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde eğitim gören 273 öğrenci ve 98 personel hayatını kaybetti. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde 2022-2023 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Tayfur Sökmen Kampüsü Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu törene Vali Yardımcısı Mehmet Anıl Çolak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, il protokolü, fakülte dekanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Depremde hayatını kaybeden öğrenciler ve personeller için hazırlanan klip törene katılanlara duygusal anlar yaşattı. Öğrenciler, törene depremde hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğraflarıyla katıldı.

Mezuniyet törenindeki konuşmasına depremde hayatını kaybeden üniversite personelini ve öğrencileri anarak başlayan Rektör Prof. Dr. Veysel Eren, "Bu felaket bize adeta insanoğlunun planlarına karşı çok daha üst bir kudretin tevfik ettiği yargının tecessüm etmiş halini gösterdi. Tarihin en kadim şehirlerinden birisi olan ve çocukluğumuzda dinlediğimiz efsanelerde olduğu gibi 7 kere yıkılıp yeniden kurulan Hatay'ın son yıkılışı ne acıdır ki bizim hayatımızın gerçeği oldu. Mezuniyet için burada toplanan herkesin aslında hiç kimsenin tecrübe etmesini dileyemeyeceğimiz bir felaketten kurtulduğunu hatırlamayı hem depremde kaybettiklerimizi yad etmenin hem de olağanüstü bir yeniden ayağa kalkma gayretinin bir göstergesi olması bakımından önemli buluyorum. Evet hepimiz çok hüzünlüyüz. Ben de çok hüzünlüyüm. Arkadaşlarım da çok hüzünlü ama şu anda bütün arkadaşlarımız bizimle beraber. Hepsini buradan saygıyla anıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından törende bölümlerinde dereceye giren öğrencilere diploma ve plaket takdimi yapıldı. Daha sonra öğrenciler, keplerini coşkuyla havaya attı. Öğrenciler ile aileleri tören öncesinde ve sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi.

"Hepimiz çok buruk bir mutluluk yaşıyoruz"

Buruk bir mutluluk yaşadığını dile getiren Göksu Çelikbaş, "Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. 5 yıldır buradayım. Gerek pandemi gerek deprem süreci hepimizi çok yaraladı. Hepimiz çok buruk bir mutluluk yaşıyoruz burada aslında. Vefat eden arkadaşlarımın yakınlarına ve hocalarıma başsağlığı diliyorum. Mezun olan arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Gülüyoruz ama içimiz çok farklı şeyler söylüyor"

Hatay için iş hayatında elinden geleni yapacağını dile getiren Deniz Yolcu ise, "Tabii ki buradayız ama birçok can kaybımız oldu. Arkadaşlarımız için, hocalarımız için bir fidan dikimi gerçekleştirdik az önce onların adını ve anısını yaşatmak maksatlı. Gülüyoruz ama içimiz çok farklı şeyler söylüyor. Yani onları yaşatmak için, Hatay'ı yaşatmak için tabii ki elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biraz sıkıntılı bir süreç geçti açıkçası bizim için. Çünkü tam anlamıyla bir üniversite hayatı yaşayamadık ama bundan sonraki süreç için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarımızı kaybetmenin hüznüyle mezuniyetin sevincini yaşayamıyoruz"

Mezuniyet sevincini arkadaşlarını kaybetmenin hüznüyle yaşadığını dile getiren İsmet Can Çelikbaş da, "Evet maalesef sınıfımızda, fakültemizde kayıplarımız çok. Hocalarımız, öğrencilerimiz kayıplarımız çok fazla gerçekten. Her ne kadar yeni hayata başlangıç olsa da bizim için bir geçiş safhası olsa da arkadaşlarımızı kaybetmenin hüznüyle yani tam olarak mezuniyetin sevincini yaşayamıyoruz" şeklinde konuştu. - HATAY