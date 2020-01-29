Depremin vurduğu köye hayvan desteği - Son Dakika
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Depremin vurduğu köye hayvan desteği

7 saat önce

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, evlerin büyük bir bölümünün yıkıldığı Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünün sakinlerine Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı doğrultusunda 20 büyükbaş ve 60 küçükbaş hayvan verildi.

Depremin vurduğu köye hayvan desteği, System.String[]

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, evlerin büyük bir bölümünün yıkıldığı Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünün sakinlerine Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı doğrultusunda 20 büyükbaş ve 60 küçükbaş hayvan verildi.

Cuma akşamı meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, ilçeye bağlı 40 haneli Çevrimtaş köyündeki kerpiç evler ve ahırların  tamamına yakını yıkıldı. Köylülerden bazılarının hayvanları da depremde telef oldu. Köylüler, kurulan çadırlarda yaşamaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile köylülere, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nce 20 büyükbaş, 60 küçükbaş hayvan ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 ton kaba yem ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tedarik edilen kesif yemleri dağıtıldı.

Köyde, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Bekir Pakdemirli, Sivrice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:18 Kaynak: DHA
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