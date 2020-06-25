Depremin vurduğu mahallelerde hasar tespit çalışması - Son Dakika

Depremin vurduğu mahallelerde hasar tespit çalışması
Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler çalışmaya başladı.
Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler çalışmaya başladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03'te Van'ın Saray ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedilmişti. Depremin ardından AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe Grup Amirliği ekipleri de depremin yaşandığı mahallelerde hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek oluyor.
(Nihat Özbay/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:17 Kaynak: İHA
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