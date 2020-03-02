Depremin vurduğu mahallenin yoluna çığ düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremin vurduğu mahallenin yoluna çığ düştü - Son Dakika

Depremin vurduğu mahallenin yoluna çığ düştü

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde depremin vurduğu Esenyamaç Mahallesi'nin yoluna çığ düştü.

Depremin vurduğu mahallenin yoluna çığ düştü, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde depremin vurduğu Esenyamaç Mahallesi'nin yoluna çığ düştü.

Geçtiğimiz hafta merkez üssü İran olan 5.9 şiddetindeki depremde can ve mal kayıpları yaşayan Başkale'de yaralar hızla sarılıyor. Depremde hasar gören Esenyamaç Mahallesi'nin yoluna ise sabah saatlerinde çığ düştü. Çığın ardından Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolun açılması için çalışmalara başladı. Bir dozer ve bir ekskavatörün uzun uğraşları sonucunda temizlenen yol, yeni bir çığ tehlikesi olmadığı için ulaşıma tekrar açıldı.

Mahalle yolu yoğun tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle yaklaşık bir hafta önce ulaşıma kapatılmıştı.

Harun Aksu

Başkale, Sabah, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin harekat başlattığı İdlib'de bulunan siviller: 9 yıldır ilk defa bir uçaktan korkmadık
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi Şehit babasından duygulandıran davranış: Okulu açacak kimse yoksa ben geleyim Bakan Koca, beş ülkeden gelenlere koronavirüs raporu verileceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:02:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremin vurduğu mahallenin yoluna çığ düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]