Depremin vurduğu Malatya'ya 388 yeni derslik kazandırılıyor - Son Dakika

Depremin vurduğu Malatya'ya 388 yeni derslik kazandırılıyor

16.01.2021 10:31
Depremin vurduğu Malatya'ya 388 yeni derslik kazandırılıyor, System.String[]

Malatya'ya 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan okulların yerine hayırseverler ve devlet tarafından 388 yeni derslik kazandırılıyor.

Malatya'ya 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan okulların yerine hayırseverler ve devlet tarafından 388 yeni derslik kazandırılıyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, depremde kent genelinde ağır hasar gören binalardan 23 okulun yıkımı tamamlandı ve 38 okulun yeniden eğitimin hizmetine alınması amacıyla projeler tamamlanarak, onarım ve güçlendirme çalışması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, ağır hasar raporu verildiği için yıkımı tamamlanan 23 okul binasından bazılarının yerine Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin katkılarıyla kentin farklı mahallelerinde yapımına başlanan okulların inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çalık, kentteki derslik ihtiyacının karşılanması amacıyla TOKİ tarafından ilçelerde 9 okul daha yapılmasının planlanarak yeni yatırım programına alındığına işaret etti. Öznur Çalık, bu 9 okulun toplam proje tutarının 113 milyon lira olduğunu ve 188 dersliği kapsadığını kaydetti.

Çalık, kentte depremde yıkılan okulların yerine bazı hayırsever iş adamları tarafından başlanan ve başlanılacak derslik sayısının 100'e ulaştığını vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından programa alınan derslik sayısının da 100 olduğunu, orta ve hafif hasarlı olduğu için güçlendirme ihtiyacı duyulan 38 okulda ise çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Çalık, Malatya'ya son 18 yılda 5 bin 35 yeni derslik kazandırdıklarını belirterek, yıllardır Doğanşehir'in özlem duyduğu ve büyük beklenti içinde olduğu fen lisesinde mutlu sona yaklaşıldığını ve yaptıkları görüşmeler sonrasında Doğanşehir Anadolu Lisesinin, Fen Lisesine dönüştürülmesi için onay çıktığını kaydetti.

Sivrice, Malatya, Elazığ, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremin vurduğu Malatya'ya 388 yeni derslik kazandırılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor Kanser sandılar, biyopsi bile yapıldı; akciğerinden 32 yıl sonra çam fıstığı çıktı Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek 2 bin yıllık tarihi olan 'ölümsüzlük mantarı' Düzce'de üretildi Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can aşkının hayal olduğunu öğrenen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
İstanbul'da beklenen kar yağışı, öğle saatlerinde başlayıp pazartesiye kadar devam edecek İstanbul'da beklenen kar yağışı, öğle saatlerinde başlayıp pazartesiye kadar devam edecek         
10:11
Hamside av yasağı 28 Ocak'a kadar uzatıldı Hamside av yasağı 28 Ocak'a kadar uzatıldı         
09:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı         
09:40
İki otomobil çarpıştı, ortalık can pazarına döndü: 3 ölü, 4 yaralı İki otomobil çarpıştı, ortalık can pazarına döndü: 3 ölü, 4 yaralı         
08:51
Ünlü manken Ebru Şallı, yeni yaşını eşiyle Meksika'da kutladı Ünlü manken Ebru Şallı, yeni yaşını eşiyle Meksika'da kutladı         
07:55
Irak'ta kuş gribi alarmı! 60 bin tavuk itlaf edildi Irak'ta kuş gribi alarmı! 60 bin tavuk itlaf edildi         
03:20
Türkiye'nin koronavirüs aşı programındaki başarısı dünya gündeminde: Bir günde yaptıkları aşıyı Fransa 3 haftada yaptı Türkiye'nin koronavirüs aşı programındaki başarısı dünya gündeminde: Bir günde yaptıkları aşıyı Fransa 3 haftada yaptı         
22:28
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor         
19:47
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi         
18:24
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz         
17:08
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 10:48:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremin vurduğu Malatya'ya 388 yeni derslik kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei