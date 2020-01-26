Depremin yaraları sarılıyor - Son Dakika
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Depremin yaraları sarılıyor

12 dakika önce

Türkiye'yi sarsan depremin ardından iş dünyası da teyakkuza geçti.

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Türkiye'yi sarsan depremin ardından iş dünyası da teyakkuza geçti. İş dünyasından 'yaraları sarmak için göreve hazırız, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz' mesajı gelirken, yardımlar da ulaştırılmaya başlandı...

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:08 
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