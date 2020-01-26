Depremin yaraları sarılıyor
12 dakika önce
Türkiye'yi sarsan depremin ardından iş dünyası da teyakkuza geçti.
Türkiye'yi sarsan depremin ardından iş dünyası da teyakkuza geçti. İş dünyasından 'yaraları sarmak için göreve hazırız, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz' mesajı gelirken, yardımlar da ulaştırılmaya başlandı...
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:08
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