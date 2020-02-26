Depremin yaraları sarılıyor - Son Dakika
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Depremin yaraları sarılıyor

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce yapının yıkıldığı deprem bölgesinde devletin tüm kurumları el birliğiyle yaraları sarmak için çalışıyor.

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Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce yapının yıkıldığı deprem bölgesinde devletin tüm kurumları el birliğiyle yaraları sarmak için çalışıyor.


İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkul, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü. Depremde 9 kişi hayatını kaybederken 66 kişinin de yaralandığı mahallelerde yaralar sarılmaya devam ediyor. En fazla can kaybının yaşandığı yaklaşık 120 haneli Özpınar Mahallesi'nde ise yıkılmayan birkaç ev kaldı. AFAD, Kızılay ve jandarma ekipleri öncülüğünde kurulan çadır kente yerleştirilen depremzedeler için devletin tüm kurumları el birliğiyle çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ekipleri çadırları tek tek dolaşarak sağlık sorunu bulunanlarla ilgilenirken, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) görevlileri de enerji arzı için titizlikle çalışıyor. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından her öğün yemek verilirken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de sürekli bölgeyi gezerek vatandaşların sıkıntılarına çözüm üretiyor.


Minik yürekten devlete teşekkür


İHA muhabirine konuşan Zehra Arslan isimli depremzede çocuk, "Köyümüzde deprem oldu, birçok ev yıkıldı. Koyunların çoğu öldü. Çadırda oturuyoruz. Bize yardımda bulunan devlet yetkililerine ve herkese teşekkür ederim" dedi.


"Perişan haldeyiz"


Gazi Arslan da çadır kurduğunu belirterek, "Gelen çadırların büyük kısmı kuruldu. Şu an enkazın altında onlarca araç var. Perişan haldeyiz, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
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