Depremin yaraları sarılıyor - Konteyner kent kurulumu çalışmalarının havadan görüntüleri - Son Dakika

Elazığ'da depremin ardından yaraların hızla sarılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunarak yaraların en kısa sürede sarılması talimatını verdiği deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılay, AFAD ve UMKE ile diğer yardım kuruluşlarının çalışma yürüttüğü kentte, depremin izlerinin silinmesi için Mustafa Paşa ve Sürsürü mahalleleri ile Sivrice ve köylerde, yıkılan binaların enkaz kaldırma, ağır hasarlı yapıların da yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor.

İlk etapta 5 bin ailenin geçici barınmasının sağlanacağı konteyner kentlerin kurulması için; kent merkezindeki Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent ve Hankendi'nin yanı sıra Sivrice ilçesi Gölbaşı mevkisinde oluşturulan alanlarda ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Aşağı Demirtaş ve Hankendi'deki alanlarda kurulacak konteynerlerin alt yapı çalışmaları sürerken Kırklar ve Doğukent'te konteynerlerin yerleştirilmesine başlandı.

Kültür Park'ta kurulan çadır kentte kalan, 3 öğün sıcak yemek, ısınma ve diğer ihtiyaçları karşılanan depremzedeler, zorlu kış koşulları nedeniyle geçici barınma ihtiyacını karşılayacak; bir oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşan konteynerlere geçmek için çalışmaların tamamlanmasını bekliyor.

"Konteynerlere geçersek temiz suyu, banyosu, her şeyi olacak"

Depremzedelerden Sedat Gezerer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden önce Karşıyaka Mahallesi'nde oturduklarını, ağır hasar gören evlerine giremediklerini söyledi.

Depremin ardından akrabalarıyla çadırda barındıklarını ifade eden Gezerer, çadırda birçok zorlukla mücadele ettiklerini belirtti.

Gezerer, soğuk hava nedeniyle özellikle çocukların çok zorluk çektiğini dile getirerek, "Çadırda yaşamak zor. Özellikle geceleri çok soğuk oluyor. Yağmur var, tuvalet ihtiyacı zor oluyor, banyomuz yok. Konteyner kent yapılıyor. Bir an önce konteynerlere geçmek istiyoruz. Konteynerlere geçersek temiz suyu, banyosu, her şeyi olacak." dedi.

Mehmet Gezerer ise depremin ardından evlerine giremediklerini, ailesiyle çadırda yaşadıklarını bildirdi.

En çok da soğuk havadan dolayı zorlandıklarını aktaran Gezerer, "Konteynerlere geçsek daha iyi olur. Sıcak suyu ve lavabosu olur. Ailemiz ile rahat ederiz. Konteynerlerin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Allah razı olsun devletten, yemeğimizi, her şeyimizi karşılıyorlar. Ama konteynerlere bir an önce geçmek istiyoruz çünkü hava çok soğuk." diye konuştu.

"Konteynerlere gitmek bizim için daha güvenli"

Filiz Güler, deprem nedeniyle çok korktuklarını, evlerde yaşamaktan çekindikleri için ilk günden itibaren çadırda kaldıklarını belirtti.

"Bizlere çadır verdiler, Allah devletimizden razı olsun. Çocuklarım çok sıkıntı yaşıyor. Konteynerlere gitmek istiyoruz. Eve gitmektense can güvenliğimiz için konteynerlere gitmek bizim için daha güvenli. Orada çocuklarımızla daha rahat ederiz." diyen Güler, devlet sayesinde her şeyin daha iyi olacağına inandıklarını aktardı.

Azize Dilek ise evlerine giremedikleri için çadırda kaldıklarını, konteynerlerin tamamlanmasıyla rahat edeceklerini belirterek, "Bir an önce konteynerlere geçmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Hanım Adıgül de konteynerlere bir an önce yerleşmek istediğini kaydetti.