Depremin yaşandığı Elazığ'a gıda ve battaniye desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremin yaşandığı Elazığ'a gıda ve battaniye desteği - Son Dakika

Depremin yaşandığı Elazığ'a gıda ve battaniye desteği

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye, yardım malzemesi gönderildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye, yardım malzemesi gönderildi.

Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki aşevi önünde bir tıra yüklenen gıda ile bin battaniyeden oluşan yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ayrıca 3 sosyal hizmetler uzmanı ile 21 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi de bölgeye yönlendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Güven Ulutekin, bölgeye mobil aşevi gönderdiklerini, ihtiyaç listesine göre yardımlara devam edeceklerini bildirdi.

Depremin yaşandığı Elazığ'a gıda ve battaniye desteği

Antalya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:15 Kaynak: AA
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