Depremin yaşandığı Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremin yaşandığı Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Depremin yaşandığı Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

11 dakika önce

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin yaşandığı Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor, System.String[]

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

31 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 vatandaşın yaralandığı, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde, merkez Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde çöken binalarda, AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için ekipler çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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