Son Dakika › Güncel › Depremin yaşandığı Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Depremin yaşandığı Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
11 dakika önce
Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:10 Kaynak: AA
Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
31 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 vatandaşın yaralandığı, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde, merkez Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde çöken binalarda, AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Enkaz altında kalanların kurtarılması için ekipler çalışmalarını titizlikle yürütüyor.
Son Dakika Elazığ'daki deprem anları anbean kameralara yansıdı Elazığlı depremzede depremle ilgili yapılan eleştirilere tepki göstererek, 'Param var ama yaşadığım eve bakar mısınız? İnsan yaşamaz!' dedi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ depremiyle ilgili son bilgileri paylaştı AFAD, Elazığ merkezli depremle ilgili son bilgileri paylaştı