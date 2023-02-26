DEPREMİN YAŞANDIĞI MALATYA'YI, SOKAK IŞIKLARI AYDINLATTI - Son Dakika
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DEPREMİN YAŞANDIĞI MALATYA'YI, SOKAK IŞIKLARI AYDINLATTI

26.02.2023 23:19

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde etkilenen 11 il içerisinde yer alan Malatya'nın bir bölümünde kimsenin oturmadığı evlerin bulunduğu bölgeyi sadece sokak lambalarının aydınlattığı görüldü.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde etkilenen 11 il içerisinde yer alan Malatya'nın bir bölümünde kimsenin oturmadığı evlerin bulunduğu bölgeyi sadece sokak lambalarının aydınlattığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde apartmanlarda azı sayıda ışıkların yanması dikkati çekti.
Asrın depreminde etkilenen 11 il içerisinde bulunan Malatya'da 1500'ün üzerinde ev yıkılırken, binlerce evde da hasar oluştu. Malatyalıların bir kısmı çadır kentlerde yaşarken bir bölümü de köy ya da kırsal bölgelerde bir veya 2 katlı evlerde oturan yakınlarının yanlarına sığındı. Vatandaşların büyük bölümü ise farklı kentlere göç etti. Depremin olumsuzluklarının yaşandığı kente havadan çekilen görüntülerde kenti sokak lambalarının aydınlattığı görüldü. Depremin olumsuzluklarının yaşandığı kentte apartmanlardan ise az sayıda ışık yayıldığı dikkati çekti. (DHA)

Kaynak: DHA
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Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEPREMİN YAŞANDIĞI MALATYA'YI, SOKAK IŞIKLARI AYDINLATTI - Son Dakika

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