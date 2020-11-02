Depremin yaşattığı paniğin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Depremin yaşattığı paniğin yeni görüntüleri ortaya çıktı
02.11.2020 14:40
Depremin yaşattığı paniğin yeni görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin yaşattığı paniğe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Depremin yaşattığı paniğin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İZMİR - İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin yaşattığı paniğe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
İzmir'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bornova Kazım Dirik mahallesindeki bir ofiste kaydedilen görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Depreme ofiste yakalanan çalışanların bir kısmı dışarı çıkmaya çalışırken diğerleri ise gelen uyarıyla çalışma masalarının altına giriyor. Büyük panik yaşayan çalışanlar depremin sona ermesiyle dışarı çıkıyor.
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