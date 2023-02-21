Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Binaların çöktüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Binaların çöktüğü anlar kamerada

21.02.2023 13:37

Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Binaların çöktüğü anlar kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkezi Elbistan'a ait cep telefonu kamerasına yansıyan ve yeni ortaya çıkan görüntüler korku dolu anları gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremin 16'ıncı gününe girildi. Deprem bölgesinde sahada enkaz kaldırma, ve yaraların sarılması için çalışmalar sürerken 7.6'lık ikinci depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler ortaya çıktı. İkinci depremin merkezi Elbistan Güneşli Mahallesi eski köy garajları mevkiinde bir kişi cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti. Görüntüler de depremle birlikte yaşanan panik, çöken bir bina ile yıkılan başka binaların toz bulutları yansıdı.

O anlar depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Binaların çöktüğü anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Binaların çöktüğü anlar kamerada - Son Dakika
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