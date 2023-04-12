Depremin yerle bir ettiği Hatay'da enkaz kaldırıldı! Kentten gelen görüntüler kahrediyor - Son Dakika
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Depremin yerle bir ettiği Hatay'da enkaz kaldırıldı! Kentten gelen görüntüler kahrediyor

12.04.2023 10:02

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden birisi olan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken, binaların bıraktıkları boşluklar drone yardımıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

DÜMDÜZ OLDU

AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. En büyük yıkımı yaşayan Hatay'ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı. Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, yıkımların devam ettiği kentten toz bulutlarının yükselmesi de dikkat çekti. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'daki enkaz meydanları dron ile görüntülendi. Kentte yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

İşte o görüntüler:

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Kahramanmaraş, Hatay, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremin yerle bir ettiği Hatay'da enkaz kaldırıldı! Kentten gelen görüntüler kahrediyor - Son Dakika


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