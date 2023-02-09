Depremin yıkıcı görüntüsü araç kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Depremin yıkıcı görüntüsü araç kamerasına böyle yansıdı

09.02.2023 09:55
Depremin yıkıcı görüntüsü araç kamerasına böyle yansıdı

Kahramanmaraş Elbistan merkezli meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Sinem Apartmanı'nın yıkılma anı bir araç kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş Elbistan merkezli meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Sinem Apartmanı'nın yıkılma anı bir araç kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremin şok edici yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Tüm Türkiye'yi yasa boğan felaketin yıkımı Adana'da bir araç kamerası tarafından kaydedildi. Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Sinem Apartmanı'nın yıkılma anı ve sonrasındaki toz bulutu kameraya yansıdı. Görüntülerde, bina yıkıldıktan sonra beton parçalarının araca çarptığı görüldü. Ortalığı toz dumanı sararken, araç içerisinde bulunan vatandaş büyük panik yaşadı. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Deprem sırasında yıkılan binanın görüntüsü araç kamerasına böyle yansıdı Deprem sırasında yıkılan binanın görüntüsü araç kamerasına böyle yansıdı Kahramanmaraş'ta Enkaz Altındakiler İçin Endişeli Bekleyiş Sürüyor Kahramanmaraş'ta Enkaz Altındakiler İçin Endişeli Bekleyiş Sürüyor Batman'da yürek ısıtan görüntü Batman'da yürek ısıtan görüntü

Kahramanmaraş, Çukurova, Elbistan, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremin yıkıcı görüntüsü araç kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:21 72 saat sonra enkazdan çıkartılan kadının ilk isteği eşinin sesini duymak oldu
11:44 Espor oyuncusu Gizem Harmankaya depremde hayatını kaybetti
11:38 Depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'a tırlar ile adeta yardım yağıyor
11:38 Deprem bölgesine giden Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, 3 dilde çağrı yaptı: Aklınız alamaz
11:38 İsmail Saymaz'ın canlı yayında zor anları! "Hatay'a yardım gelmiyor" dedi, depremzede tepki gösterdi
11:37 Gaziantep'te depremin vahametini gözler önüne seren görüntü! Park alanı boydan boya yarıldı
11:36 80. saatte enkazdan 9 yaşındaki bir kız çocuğu ve babası sağ çıkarıldı
11:16 Yardım almak ve yardım etmek için gerekli tüm bilgileri bir arada toplayan Deprem.org yayında
11:08 ABD'li sismolog Tobin felaketin büyüklüğünü böyle anlattı: Türkiye'deki depremler neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir olay
11:09 Şarkıcı Karsu'nun enkaz altında kalan halası hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2023 12:17:10. #1.12#
SON DAKİKA: Depremin yıkıcı görüntüsü araç kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement