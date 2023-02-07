Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem sonrası şehir merkezindeki Trabzon Caddesi'nde onlarca bina yıkıldı.
Kentin en işlek noktalarından biri olan Trabzon Caddesi'ydi. Bitişik durumdan 10'dan fazla bina yerle bir oldu.
Depremin ardından havadan çekilen video ve fotoğraflar yıkımın boyutunu ortaya koydu.
O caddenin depremden önceki durumunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Uydu fotoğraflarında, yıkılan binaların bir çocuğun alt katlarının mağaza üst katlarının ofis yada daire olduğu görülüyor.7-8 katlı bitişik binaların eski yapılar olduğu anlaşılıyor.
Son Dakika › Güncel › Depremin yıktığı Kahramanmaraş'taki Trabzon Caddesi yerle bir oldu! Büyük yıkım havadan görüntülendi - Son Dakika