Depremin yıktığı Kahramanmaraş'taki Trabzon Caddesi yerle bir oldu! Büyük yıkım havadan görüntülendi - Son Dakika
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Depremin yıktığı Kahramanmaraş'taki Trabzon Caddesi yerle bir oldu! Büyük yıkım havadan görüntülendi

07.02.2023 14:49

Dün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Kent merkezinde bulunan Trabzon Caddesi'nde ise birçok bina yerle bir oldu. Havadan çekilen görüntüler ise depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem sonrası şehir merkezindeki Trabzon Caddesi'nde onlarca bina yıkıldı.

ÇOK SAYIDA BİNA YERLE BİR OLDU

Kentin en işlek noktalarından biri olan Trabzon Caddesi'ydi. Bitişik durumdan 10'dan fazla bina yerle bir oldu.

DEPREMİN VAHAMETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Depremin ardından havadan çekilen video ve fotoğraflar yıkımın boyutunu ortaya koydu.

ESKİ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

O caddenin depremden önceki durumunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Uydu fotoğraflarında, yıkılan binaların bir çocuğun alt katlarının mağaza üst katlarının ofis yada daire olduğu görülüyor.7-8 katlı bitişik binaların eski yapılar olduğu anlaşılıyor.

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Son Dakika Güncel Depremin yıktığı Kahramanmaraş'taki Trabzon Caddesi yerle bir oldu! Büyük yıkım havadan görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremin yıktığı Kahramanmaraş'taki Trabzon Caddesi yerle bir oldu! Büyük yıkım havadan görüntülendi - Son Dakika
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