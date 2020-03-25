Depremin yükünü alan Şehir Hastanesinde maske ve dezenfektan üretimi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremin yükünü alan Şehir Hastanesinde maske ve dezenfektan üretimi başladı - Son Dakika

Depremin yükünü alan Şehir Hastanesinde maske ve dezenfektan üretimi başladı

6 saat önce

Korona virüs salgının ülke genelinde görülmeye başlamasının ardından şehir hastanelerinin önemi bir kaz daha ortaya çıktı.

Depremin yükünü alan Şehir Hastanesinde maske ve dezenfektan üretimi başladı, System.String[]

Korona virüs salgının ülke genelinde görülmeye başlamasının ardından şehir hastanelerinin önemi bir kaz daha ortaya çıktı. Elazığ depremin de önemli bir görev üstlenen Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, hem ihtiyaç duyulan sağlık hizmeti veriliyor, hem de artan talep nedeniyle cerrahi maske, antiseptik solüsyon, el ve cilt dezenfektanı üretiliyor.


Türkiye genelinde bir çok ilde hizmet vermeye başlayan şehir hastanelerinin önemi sağlıkla ilgili yaşanan her türlü konuda ön plana çıkarak örnek oluyor. 2018 yılının Ağustos ayında hizmete giren bin 32 yataklı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin kentte önemi depremle birlikte ortaya çıkmış, önemli bir sağlık hizmet vermişti. Şimdi ise Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü sonrası bir kez daha önemi ortaya çıkan şehir hastaneleri bulundukları kentte güven veriyor. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'de bu dönemde hem sağlık hizmetlerini veriyor, hem de kendi içinde artan maske ve dezenfektan ihtiyacına çözüm bulmak amacıyla üretim yapıyor.


Hastanede eczacılardan kurulan ekiple dezenfektan üretimi yapılırken,diğer taraftan oluşturulan atölyede terziler tarafından cerrahi maske üretilmeye başlandı. Üretilen el dezenfektanlarının, Sağlık Bakanlığı'nın Majistral El Antiseptiği Kılavuzu'na uygun bir şeklide hazırlandığı bildirildi. Cerrahi maskelerin ise dikim sonrası sterilizasyon işlemine tabi tutularak steril edildikten sonra paketlenip çalışanların hizmetine sunulduğu belirtildi.


"Hastanemizde maske ve dezenfektan üretimine başladık"


Hastane bünyesinde kurdukları ekipler ile maske ve dezenfektan üretimine başladıklarını belirten Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Düzgün Şimşek, "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak kovid 19 pandemisi nedeniyle artan maske ve dezenfektan ihtiyacına çözüm bulmak amacıyla hastanemizde maske ve dezenfektan üretimine başladık. Hastanemiz bünyesinde kurduğumuz ekiplerimizle eczacılarımız tarafından el antiseptiği üretimi yaparken bir yandan da kurduğumuz atölyede cerrahi maske üretimi yapmaktayız. El antiseptiklerimiz bakanlığımızın majistral el antiseptiği hazırlama kılavuzuna göre hazırlanmaktadır" dedi.


Cerrahi maskelerin, Nonwoven kumaş kullanılarak üretildiğini belirten Şimşek, "Ürettiğimiz maskelerimiz sterilizasyon işlemine tabi tutulduktan sonra kullanılmak üzere servislerimize dağıtılmaktadır. İhtiyaç dahilinde günlük ortalama 750 adet maske üretme kapasitemiz mevcuttur. Üretilen el antiseptikleri ve cerrahi maskeler hastanemiz hizmet alanlarında kullanıma sunulmaktadır"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:55 Kaynak: İHA

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