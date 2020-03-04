Depremin zarar verdiği 7 katlı binanın yıkımına başlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Depremin zarar verdiği 7 katlı binanın yıkımına başlandı - Son Dakika

Depremin zarar verdiği 7 katlı binanın yıkımına başlandı

6 saat önce

Manisa'da son yaşanan depremler sonrası Şehzadeler ilçesinde zarar görerek tahliye edilen 7 katlı binanın yıkımına başlandı.

Depremin zarar verdiği 7 katlı binanın yıkımına başlandı, System.String[]

Manisa'da son yaşanan depremler sonrası Şehzadeler ilçesinde zarar görerek tahliye edilen 7 katlı binanın yıkımına başlandı.


Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde 22 Ocak'tan bu yana devam eden depremler sonrası Şehzadeler ilçesindeki 7 katlı bir binanın taşıyıcı kolan ve kirişlerinde şubat ayında başlayan çatlaklar tehlike arz etmeye başlayınca binanın tahliyesine karar verildi. Çarşı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde yer alan Uzun apartmanı için verilen tahliye kararının ardından binadaki 6 daire ve 3 dükkan boşaltıldı. Binanın çevreye zarar vermemesi için kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı. - MANİSA

Şehzadeler, Kırkağaç, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:53 Kaynak: İHA
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