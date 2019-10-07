Depremin zararını azaltmak için yurt dışına da test yapıyorlar

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Sismik İzolatör Test Merkezi, depremde binaların zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılan sismik izolatörlerin testi için maliyet ve zaman tasarrufu sağlaması dolayısıyla Türkiye ve yurt dışındaki inşaat firmalarının tercihi haline geldi.

ESTÜ bünyesinde Ar-Ge faaliyetleri sonunda yerel ve milli imkanlarla faaliyete geçen merkez, birçok ülkede olası depremlere karşı binaların dayanıklılığının artmasına imkan sağlayan sismik izolatörleri test ediyor.

Sismik İzolatör Test Merkezi, izolatör testleri konusunda inşaat firmalarına ciddi zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Testin hem yarı yarıya maliyetle hem de 2-3 haftada yapılmasına imkan sağlayan merkez, yurt içi ve yurt dışındaki firmalar tarafından tercih edilmeye başlandı.

Merkezin sorumlusu Doç. Dr. Gökhan Özdemir, AA muhabirine, yapılarda kullanılan sismik izolatörlerin deprem sırasında davranışlarını test ettiklerini söyledi.

Özdemir, merkezde, inşaat firmasının tercihine göre simüle ettikleri deprem şiddetinde sismik izolatörü denediklerini anlattı.

Yapı ile temeli arasına yerleştirilen sismik izolatörlerin, depremin salınımında ortaya çıkan enerjiyi adeta emerek binanın sarsıntıdan zarar görmesini engellediğini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Merkezimizde, sismik izolatörlerin tasarımına uygun olup olmadığını test ediyoruz. Bu tasarımda ortaya çıkan herhangi bir hata, depreme maruz kalan yapıda öngörmediğimiz hasarlara ya da yıkıma neden olabilir. Bu yüzden sismik izolatörün yapının altına yerleştirirken sorunu varsa tespit edilmesi için hizmet veriyoruz. İnşa edilecek proje kapsamında üretilen sismik izolatörleri test edip hangisinde uygunsuzluk, tasarımına aykırı bir davranış görürsek, bu numunelerin sahada kullanımına izin verilmiyor."

"Türkiye'de sismik izolasyon uygulamasının yaygınlaşmasını hedefliyoruz"

Özdemir, Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı kontrolünde inşa edilen hastanelerde sismik izolatörlerin kullanılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Kütahya Şehir Hastanesi ile Kuzey Anadolu Otoyolu'nda kullanılan sismik izolatörlerin testlerini merkezde gerçekleştirdiklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Ülkemizde inşa edilen iki şehir hastanesinin sismik izolatörlerini de test edeceğiz. Ayrıca test ettiğimiz numunelerin hemen hemen hepsi uluslararası projelerde kullanılıyor. Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Romanya, İsrail, Bulgaristan ve Filipinler'deki çeşitli projelerde ve binalarda kullanılan sismik izolatörlerin testini gerçekleştirdik. Daha önce bu tür testleri yaptırmak ülkemiz için yurt dışı bağımlılığı getiriyordu. Testlerdeki bir yıllı bulan uzun bekleme süreleri nedeniyle inşaat projelerinin bitirilme zamanları da uzuyordu. Bu gecikmeler de ciddi mali kayıplara neden oluyordu. Sismik izolatör testi yaptırmak için bekleme süresini 2-3 haftaya indirdik. Ülkemizde böyle bir imkanın yer almasıyla hem katma değere hem de yıllarca sıra beklenmesi nedeniyle ortaya çıkan zaman kaybına olumlu katkı sağlandı. Merkezimiz, sismik izolasyon uygulamasının ülkemizde yaygınlaşmasını hedefliyor."

Doç. Dr. Özdemir, sismik izolatör üreten yerli firmaların ürünlerindeki yüzde 90-95 yerlilik oranını yüzde 100'e çıkarmak için Ar-Ge faaliyetlerine başladıklarını da sözlerine ekledi.