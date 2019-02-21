Son Dakika Haberleri: Depremle Adeta Zaman Durdu

Depremle Adeta Zaman Durdu

1 saat önce

Depremle adeta zaman durduBALIKESİR - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'in Edremit ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedildi.

Depremle adeta zaman durdu

BALIKESİR - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'in Edremit ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Yaklaşık 45 saniye devam eden deprem sırasında duvardaki saat durdu, zaman adeta dondu.
Edremit'in Cennetayağı Mahallesi'nde bir evin duvarında asılı yıllardır çalışan saat deprem olduğu sırada zamanı göstermeyi bıraktı. Büyük bir korku ve panik yaşadıkları olayı anlatan ev sahibi Musa Aşır "Tam şurada oturuyoruz. Koltuk sallanıyor. Hayırdır hanım sen mi salıyorsun, yoksa koltuk mu sallanıyor, derken buradan bir ses geldi. Oraya bakarken her yer sallanmaya başladı. Dedik: Eyvah deprem oluyor. Telaşı atlattıktan sonra bir de baktık ki saat orada durmuş. Tam sallanmaya başladığı zaman durdu, bizim için bir de baktık ki saatte durmuş" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

Ayvacık, Çanakkale, Edremit, 3. Sayfa
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