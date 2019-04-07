Depremle Gelen Heyelan, İlçeye Bağlantı Yolunu da Kapattı...bölge Havadan Görüntülendi

Depremle gelen heyelan, ilçeye bağlantı yolunu da kapattı...Bölge havadan görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ
'da geçtiğimiz perşembe akşamı 5.2 büyüklüğündeki deprem sonucunda meydana gelen heyelan 15 köyün ilçeye kolay ulaşımını sağlayan yolu da kapattı. Yolun açılması için Vali Çetin Oktay Kaldırım
'ın talimat verdiği öğrenildi.
Geçtiğimiz perşembe Elazığ'ın Sivrice
ilçesine bağlı Kavak
köyü merkezli saat 20.31'de 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde 11 köyde 50 evde hasar meydana geldi. Öte yandan deprem nedeniyle daha önce yağışlardan kısmen kapanan Kılıçkaya
ve Kalaba
köyü arasındaki yolda heyelan oluştu. Heyelan ile 15 köyün, Sivrice ilçesi ve kent merkezinde kolay ulaşımı bağlayan yol tamamen kapandı. Ulaşımın alternatif yol olan Gözeli tarafından sağlandığı mesafeyi 35 kilometre uzattığı öğrenildi.
Köylerine 2 yerden yol olduğunu belirten depremin en çok hasar verdiği 45 haneli 120 nüfuslu Doğanbağı köyü muhtarı Serhat Yıldırım
, "Bir Gözeli'den geliyor. Bir de Sivrice tarafından geliyor. Gözeli tarafından gelen yolumuz açık, Sivrice'den gelen yol Kalaba mevkiinde heyelan gelmesi sonucu kapalı. Şuanda biz resmi olarak Sivrice'ye bağlı olduğumuz için gelen görevliler ve yetkililer mecburen Gözeli yolundan gelip-dönmek zorunda kalıyorlar. Buda
muhtemelen yaklaşık 35 -40 kilometre gibi yolu uzatmak anlamına geliyor"dedi.
Depremin ilk gününden devletin tüm birimlerinin köye geldiğini da anımsatan Yıldırım, yetkililerin konudan haber olduğunu ve heyelanın biran önce temizlenip yolun tekrar açılmasını en kısa sürede beklediklerini ifade etti.
Öte yandan bölgede inceleme yaptığı öğrenilen Elazığ Valisi Çetin
Oktay Kaldırım'ın yolun açılması için hemen çalışma başlatılması talimatını verdiği öğrenildi.