Son Dakika Haberleri: Depremle Gelen Heyelan, İlçeye Bağlantı Yolunu da Kapattı...bölge Havadan Görüntülendi

Depremle Gelen Heyelan, İlçeye Bağlantı Yolunu da Kapattı...bölge Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Depremle gelen heyelan, ilçeye bağlantı yolunu da kapattı.

Depremle gelen heyelan, ilçeye bağlantı yolunu da kapattı...Bölge havadan görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da geçtiğimiz perşembe akşamı 5.2 büyüklüğündeki deprem sonucunda meydana gelen heyelan 15 köyün ilçeye kolay ulaşımını sağlayan yolu da kapattı. Yolun açılması için Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimat verdiği öğrenildi.
Geçtiğimiz perşembe Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kavak köyü merkezli saat 20.31'de 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde 11 köyde 50 evde hasar meydana geldi. Öte yandan deprem nedeniyle daha önce yağışlardan kısmen kapanan Kılıçkaya ve Kalaba köyü arasındaki yolda heyelan oluştu. Heyelan ile 15 köyün, Sivrice ilçesi ve kent merkezinde kolay ulaşımı bağlayan yol tamamen kapandı. Ulaşımın alternatif yol olan Gözeli tarafından sağlandığı mesafeyi 35 kilometre uzattığı öğrenildi.
Köylerine 2 yerden yol olduğunu belirten depremin en çok hasar verdiği 45 haneli 120 nüfuslu Doğanbağı köyü muhtarı Serhat Yıldırım, "Bir Gözeli'den geliyor. Bir de Sivrice tarafından geliyor. Gözeli tarafından gelen yolumuz açık, Sivrice'den gelen yol Kalaba mevkiinde heyelan gelmesi sonucu kapalı. Şuanda biz resmi olarak Sivrice'ye bağlı olduğumuz için gelen görevliler ve yetkililer mecburen Gözeli yolundan gelip-dönmek zorunda kalıyorlar. Buda muhtemelen yaklaşık 35 -40 kilometre gibi yolu uzatmak anlamına geliyor"dedi.
Depremin ilk gününden devletin tüm birimlerinin köye geldiğini da anımsatan Yıldırım, yetkililerin konudan haber olduğunu ve heyelanın biran önce temizlenip yolun tekrar açılmasını en kısa sürede beklediklerini ifade etti.
Öte yandan bölgede inceleme yaptığı öğrenilen Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın yolun açılması için hemen çalışma başlatılması talimatını verdiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:19 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum! Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 14:05:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Depremle Gelen Heyelan, İlçeye Bağlantı Yolunu da Kapattı...bölge Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]