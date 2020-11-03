Depremle gelen tsunaminin faturası Seferihisar'a ağır oldu - Son Dakika

Depremle gelen tsunaminin faturası Seferihisar'a ağır oldu

03.11.2020 18:20
Depremle gelen tsunaminin faturası Seferihisar'a ağır oldu, System.String[]

İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, tsunaminin vurduğu Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, tsunaminin vurduğu Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Tsunamide 45 konut, 195 iş yeri, 54 araç zarar görürken, 17 teknenin battığı ve 34 teknenin de karaya oturduğu bildirildi.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar açıkları olarak açıklanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan tsunaminin faturası ağır oldu. Depremle sarsılan Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi sakinleri, canlarını kurtarmak için panikle kendilerini evlerinden ve iş yerlerinden dışarı attı. Ancak depremin etkisiyle yaşanan tsunamiyi gören mahalle halkı, bu kez de yüksek yerlere kaçarak canlarını kurtarmaya çalıştı. Tsunami nedeniyle mahalleyi yaklaşık 1,5 metre deniz suyu bastı. Evler ve iş yerleri sular altında kaldı, tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi. Tsunami sırasında limanda bağlı olan tekneler halatlarından kurtulup, açığa sürüklendi, bazıları da battı. Çok sayıda tekne de dalganın etkisiyle karaya oturdu. Kordon bölgesinde park halinde bulunan araçlar da denize sürüklendi. İş yerlerindeki masa, sandalye gibi bağımsız eşyalar da denize sürüklendi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDISeferihisar Kaymakamlığı, yaşanan afetin ardından Sığacık Ortaokulu bahçesine kriz merkezi kurdu. Burada vatandaşların talepleri alınıp, hasar tespit çalışması yapıldı. Kaymakam Naci Aktaş, mahalledeki hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtip, "Tsunami nedeniyle 45 konut, 195 iş yeri ve denize sürüklenen otomobillerle birlikte 54 araçta maddi hasar oluştu. Yapısal hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor. 17 tekne battı, 34 tekne de karaya oturdu. Karaya oturan teknelerden 31'i kurtarılıp, denize indirildi. 17 batık tekneden 8'i denizden çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Polisi ekipleri, kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca tsunami nedeniyle zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için nakdi yardımlar da başlatıldı" dedi. Kaymakam Aktaş, Kızılay'ın mahallede 3 öğün yemek dağıttığını, yaşlıların evlerine de yemek servisi yapıldığını söyledi.SAHİL GÜVENLİK VE DENİZ POLİSİ BATIK TEKNELERİ ARIYORÖte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polis ekipleri, tsunami nedeniyle halatlarından kurtularak açığa sürüklenip, batan tekneleri Sığacık açıklarında arıyor. Dalgıçlar gün boyu denizde batan tekneleri bulmak için arama yapıyor.SIĞACIK'TA HAYAT NORMALE DÖNÜYORDiğer yandan Sığacık'ta tsunami sırasında evleri ve iş yerleri su altında kalıp, büyük hasar gören vatandaşlar da yaralarını sarmaya başladı. Yavaş yavaş hayatın normale döndüğü Sığacık'ta vatandaşlar deniz suyuyla birlikte gelen çamuru iş yerlerinden ve evlerinden su tutarak, temizlemeye çalışıyor. Temizliğini bitiren bazı iş yerleri çalışmaya başladı. Restoranı su altında kalan Barış Çavuş, tsunami nedeniyle suların korkutucu şekilde üzerlerine geldiğini belirtip, "Şiddetli gelen suyun önünde hiçbir şey duramadı. Yaklaşık 1,5 metre suyla karşılaştık. İş yerimiz su altında kaldı. Fazla can kaybı olmadı. Bir an önce yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Mal da canın yongası, o yüzden bir an önce temizlik çalışmalarını tamamlayıp, hayatımıza devam edeceğiz" dedi.

Depremle gelen tsunaminin faturası Seferihisar'a ağır oldu
Depremle gelen tsunaminin faturası Seferihisar'a ağır oldu
Depremle gelen tsunaminin faturası Seferihisar'a ağır oldu
Depremle gelen tsunaminin faturası Seferihisar'a ağır oldu
Depremle gelen tsunaminin faturası Seferihisar'a ağır oldu
Depremle gelen tsunaminin faturası Seferihisar'a ağır oldu
Depremle gelen tsunaminin faturası Seferihisar'a ağır oldu
Depremle gelen tsunaminin faturası Seferihisar'a ağır oldu
Depremle gelen tsunaminin faturası Seferihisar'a ağır oldu
Depremle gelen tsunaminin faturası Seferihisar'a ağır oldu
Depremle gelen tsunaminin faturası Seferihisar'a ağır oldu

Seferihisar, Tsunami, konut, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremle gelen tsunaminin faturası Seferihisar'a ağır oldu - Son Dakika


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