Depremle gelen tsunaminin faturası Seferihisar'a ağır oldu - Son Dakika

İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, tsunaminin vurduğu Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Tsunamide 45 konut, 195 iş yeri, 54 araç zarar görürken, 17 teknenin battığı ve 34 teknenin de karaya oturduğu bildirildi.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar açıkları olarak açıklanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan tsunaminin faturası ağır oldu. Depremle sarsılan Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi sakinleri, canlarını kurtarmak için panikle kendilerini evlerinden ve iş yerlerinden dışarı attı. Ancak depremin etkisiyle yaşanan tsunamiyi gören mahalle halkı, bu kez de yüksek yerlere kaçarak canlarını kurtarmaya çalıştı. Tsunami nedeniyle mahalleyi yaklaşık 1,5 metre deniz suyu bastı. Evler ve iş yerleri sular altında kaldı, tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi. Tsunami sırasında limanda bağlı olan tekneler halatlarından kurtulup, açığa sürüklendi, bazıları da battı. Çok sayıda tekne de dalganın etkisiyle karaya oturdu. Kordon bölgesinde park halinde bulunan araçlar da denize sürüklendi. İş yerlerindeki masa, sandalye gibi bağımsız eşyalar da denize sürüklendi.