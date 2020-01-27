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Depremle ilgili paylaşımlarından ötürü 50 kişiye soruşturma
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Elazığ depremi sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'daki depreme ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar nedeniyle 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Depreme yönelik 'provokatif' paylaşımda bulundukları gerekçesiyle söz konusu kişiler haklarında soruşturma açıldığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:43
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