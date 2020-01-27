Depremle ilgili paylaşımlarından ötürü 50 kişiye soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Dünya Depremle ilgili paylaşımlarından ötürü 50 kişiye soruşturma - Son Dakika Dünya

Depremle ilgili paylaşımlarından ötürü 50 kişiye soruşturma

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Elazığ depremi sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Depremle ilgili paylaşımlarından ötürü 50 kişiye soruşturma, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'daki depreme ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar nedeniyle 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.


Depreme yönelik 'provokatif' paylaşımda bulundukları gerekçesiyle söz konusu kişiler haklarında soruşturma açıldığı açıklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:43 
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